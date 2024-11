Il liceo Properzio di Assisi si presenta agli studenti del futuro con open day e liceale per un giorno

Tredici appuntamenti per gli studenti e le loro famiglie per scoprire l’offerta didattica ed extracurriculare: il programma

Tredici appuntamenti tra Liceale per un giorno (undici iniziative in totale) e open day (due) per orientare al meglio e per tempo la scelta per il futuro. Entro fine gennaio gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (la terza media, ndr) saranno chiamati a scegliere la scuola superiore. E il Liceo Properzio di Assisi viene loro incontro con delle attività di orientamento per i ragazzi e le famiglie che volessero conoscere le quattro possibilità (classico, economico-sociale, linguistico e scienze umane) in cui si articola il liceo.

La ricca offerta formativa del Properzio sarà presentata nel dettaglio durante gli open day in presenza di sabato 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e di domenica 12 gennaio dalle 15 alle 18. I ragazzi con i loro accompagnatori potranno seguire in piccoli gruppi un percorso predefinito, per visitare la scuola, assistere alla presentazione del Liceo e dell’indirizzo di studio, parlare con docenti e studenti. L’accesso è su prenotazione e compilando i moduli che si troveranno online sul sito del Properzio dal 25 novembre.

Tornano anche le undici giornate di “Liceale per un giorno” – in cui i ragazzi delle scuole medie potranno sia assistere a lezioni con docenti e studenti del Properzio sia svolgere attività con i soli docenti – in scena dal 25 al 27 novembre, dal 16 al 19 dicembre e dal 13 al 16 gennaio, in orario mattutino, dalle 8.50 alle 12.50, secondo il calendario reperibile sul sito della scuola a questo indirizzo dedicato all’orientamento https://www.liceoproperzio.edu.it/pagine/liceale-per-un-giorno-2024-2025

“Si tratta di momento importanti in cui gli alunni e anche i genitori scopriranno l’offerta didattica ed extracurricolare della scuola, lo spirito con cui si frequenta e si vivono il liceo Properzio di Assisi, i suoi quattro indirizzi di studio e le varie attività, le prospettive future, di studio e lavorative, che si aprono per gli alunni qui si diplomano. Il tutto grazie alla presenza dei professori ma anche degli studenti del triennio che, coinvolti in prima persona, potranno raccontare al meglio ai loro quasi coetanei e futuri colleghi il liceo Properzio e le sue attività. Invitiamo le famiglie ed i potenziali studenti a partecipare numerosi per avere tutte le informazioni utili a compiere la scelta migliore per quanto riguarda il loro percorso formativo dei prossimi cinque anni”. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative del liceo Properzio è possibile consultare il sito della scuola e seguire anche le pagine social dell’Istituto su Facebook e

Instagram.

(La scuola è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

