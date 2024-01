Istituto Polo-Bonghi il futuro è Stem: open day il 13 e il 21 gennaio 2024

Discipline STEM, ne sentiamo parlare sempre più frequentemente e da più parti si afferma che è estremamente urgentee necessario migliorarne la conoscenza e la diffusione. Ma che cosa si intende per STEM e perché sono così importanti? Si tratta – rispondono dall’Istituto Polo-Bonghi – dell’acronimo inglese riferito a diverse discipline: Science, Technology, Engineering eMathematics, che indica l’insieme delle materie scientifiche-tecnologiche-ingegneristiche, le quali sono ormai imprescindibili per affrontare quelle che potremmo definire: “urgenze globali”, legate alle esigenze economiche, ambientali e sociali del XXI secolo.

“Il mondo che cambia ad una velocità imprevedibile, la presenza di alte percentuali di studenti con scarse competenze nelle discipline scientifiche, secondo i dati rilevati anche a livello internazionale, si può definire una vera e propria emergenza che genera gravi ripercussioni sul mercato del lavoro e sullo sviluppo economico. In tutti i settori del mondo scientifico e produttivo – dicono dall’istituto Polo-Bonghi – si evidenzia la necessità di una formazione qualificata delle nuove generazioni in questo ambito, cruciale per affrontare il presente e il futuro, questa si potrà raggiungere incentivando l’iscrizione degli studenti, e soprattutto delle studentesse, a percorsi scolastici attinenti alle STEM, ma anche proponendo modalità più efficaci e stimolanti per l’insegnamento di queste discipline”.

Proprio per correre ai ripari e superare il gap tra le richieste del mondo reale e i percorsi di formazione , Il Ministero l’Istruzione ed il Merito ha emanato le “Linee guida per le discipline stem”che raccomandano, tra le altre cose, di curare l’approccio inter e multi disciplinare, unitamente alla contaminazione tra teoria e pratica, di sviluppare competenze tecniche e creative, necessarie in un mondo sempre più tecnologico e innovativo, di promuovere un apprendimento esperienziale, favorendo un approccio collaborativo alla risoluzione di problemi concreti, di utilizzare il problem – solving e il metodo induttivo per trovare soluzioni innovative a problemi reali.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Polo Bonghi”, con i suoi 5 indirizzi tecnici ed economici, propone percorsi di studio all’avanguardia, incentrati proprio sulle discipline STEM, che permettono di sviluppare le competenze necessarie per affrontare gli epocali cambiamenti in atto. L’innovazione non riguarda solo i contenuti, ma anche le metodologie che puntano a sviluppare la curiosità e la partecipazione degli studenti, attraverso una didattica attiva capace di proiettare i ragazzi in situazioni reali che consentono loro di apprendere, progettare e operare singolarmente e in gruppo con ampia possibilità di impiegare direttamente le nuove tecnologie, grazie alla disponibilità di un ampio numero di moderni laboratori differenziati per disciplina. Per conoscere la ricca offerta formativa ed entrare in relazione diretta con la vita dell’istituto Polo-Bonghi, sarà possibile partecipare agli open Day che si terranno il 13 e il 21 gennaio e alle giornate di “Studente per un giorno”previste nelle settimane a partire dal 15 gennaio.

(L’Istituto Polo-Bonghi è una delle scuole sostenitrici del gruppo editoriale Assisi News)

