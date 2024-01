Meteo Assisi 12-14 gennaio 2024: tanto sole, prima del grande freddo

Come da “tradizione” giornate a tratti primaverili che faranno da preludio all’arrivo del gelo: le previsioni per Assisi News di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 12-14 gennaio 2024. Vediamo insieme – nella versione “light” – le previsioni per questi giorni ad Assisi e in Umbria.

Buongiorno e ben trovati, prima parte di settimana freddina ma non troppo, quella che abbiamo vissuto sulla nostra Umbria con clima comunque più tiepido del normale, nel corso del fine settimana che vi andrò ad illustrare più freddo e temperature che si porteranno “temporaneamente in media”. Sarà bellissimo oggi venerdì e domani sabato, con tantissimo sole, più nubi domenica ma il sole comunque non mancherà neanche in questa giornata!

Ventilazione che ruoterà da nord est a sud-ovest preludio ad una nuova “scaldata” per inizio prossima settimana. Svolta invernale che si avvicina ma prima del grande freddo fa sempre primavera. Come si legge sul sito della Protezione Civile, “un cuneo d’alta pressione, proveniente dal Mare del Nord, sta scendendo verso il Mediterraneo Centrale isolando, così, un vortice di bassa pressione sull’Europa Occidentale, con centro d’azione sul Golfo di Biscaglia. Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da correnti fredde settentrionali piuttosto stabili, ma che faranno scendere le temperature su valori più in linea con la media del periodo”.

Si chiama “tradizione”! Chiudiamo qui con il meteo Assisi 12-14 gennaio 2024, un buon fine settimana a tutti e al prossimo appuntamento che tornerà nella consueta versione con le mappe… A presto! La redazione meteo di Assisi News.

