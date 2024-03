La scuola arriva in Comune: lezione di educazione civica e cittadinanza attiva per la Giovanni XXIII (foto)

Lezione di Educazione Civica, Cittadinanza Attiva lunedì 11 marzo 2024 presso la sede municipale di Assisi, nell’ambito del Progetto “Insieme per la pace e la giustizia” di cui è referente l’insegnante Rosita Tomassetti, per stabilire un costante rapporto tra la scuola e le istituzioni pubbliche, per avvicinare e far conoscere da vicino il palazzo del governo della Città di Assisi alle nuove generazioni.

Ad accogliere le alunne e gli alunni delle classi terze A-B-C- della Scuola Primaria a tempo pieno Giovanni XXIII dell’Istituto Comprensivo Assisi 2, sotto la direzione della Dirigente scolastica Chiara Grassi, il sindaco Stefania Proietti, la presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri e la consigliera Scilla Cavanna. Il Sindaco ha salutato ragazzi e insegnanti dando loro il benvenuto nella Casa comunale, unitamente agli amministratori dell’Ente locale sottolineando come tutti stiano lavorando per stabilire buone relazioni con i giovani cittadini e per il bene comune. La scuola ha un valore primario come fonte culturale ed educativa e va riconosciuto che proprio le nuove generazioni potranno essere di esempio per migliorare il senso civico della comunità.

“Nella sala della Conciliazione, seduti tra i banchi – fa sapere la professoressa Tomassetti – i bambini e la bambine hanno ascoltato con grande interesse le spiegazioni del Sindaco, del Presidente e del Consigliere sul funzionamento della macchina comunale, iniziando a conoscere gli uffici e l’amministrazione comunale, scoprendone le diverse funzioni e caratteristiche. Gli alunni hanno rivolto domande specifiche su vari argomenti: la differenza tra l’attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, come vengono prese le decisioni sulla chiusura o meno delle scuole in caso di allerta meteo……… Gli amministratori hanno sottolineato che il loro non è un lavoro, ma più che altro una missione, mettersi al servizio della propria comunità. Inoltre sono stati accolti nell’ufficio del Sindaco, del Presidente del consiglio comunale e nella Sala del consiglio, vero centro delle decisioni importanti verso i cittadini, e per concludere, nell’ufficio informazione e accoglienza turistica (IAT)”.

“La finalità di queste iniziative, che abbiamo intenzione di ripetere con regolarità – concludono dalla Giovanni XXIII – è quella di avvicinare la scuola, i nostri giovani studenti, le nuove generazioni al Comune per avere in futuro cittadini più consapevoli e attivi, attraverso un modo di comunicare diretto e più vicino a loro. Quella di oggi è una grande opportunità per vivere e conoscere l’arte e la cultura della nostra città, conosciuta in tutto il mondo per il suo spirito di accoglienza e di rispetto. Siamo sicuri che sarà un momento di crescita importante, una visita che porterà i nostri alunni ed alunne a scoprire Assisi, la città della Pace, evidenziando l’importanza della Scuola, dell’Istruzione e delle Istituzioni”.

