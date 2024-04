La squadra femminile di pallamano dell’I.C. Assisi 2 vola alle finali nazionali di Palermo

L'appuntamento è in programma a Palermo a metà del mese di maggio

Un epilogo che profuma di trionfo per gli alunni della scuola secondaria di I grado “G. Alessi” di Santa Maria degli Angeli. La squadra femminile di pallamano ha infatti conquistato il pass valevole per le fasi nazionali dei campionati studenteschi di pallamano in programma a Palermo a metà del mese di maggio. Le finali regionali, maschili e femminili, si sono svolte presso la palestra di Monteluce a Perugia nella mattinata di martedì 26 marzo.

“Alle finali regionali – si legge in una nota della scuola – hanno preso parte diverse rappresentanze di alunni provenienti da Terni, Foligno, Gualdo Tadino, Norcia e Trevi, oltre naturalmente alla scuola di Assisi. I ragazzi, dopo aver disputato un ottimo torneo, si sono classificati al secondo posto, superati in finale dagli studenti di Terni con il risultato di 12-10. La squadra femminile di pallamano è composta da Battistini Annalia, Lisa Passeri, Arcuri Cecilia, Beyale Ondo Mayelle Stelina, El Hannaoui Maroua, Fortini Martina, Maggio Maria Rosaria, Sannino Jennyfer, Temneanu Maria Sofia, Elena Trabalza. Gli studenti in campo: Baglioni Giovanni, Bocchini Francesco, Bonifazi Jacopo, Cattin Alessandro, Cirillo Girolamo, Gentili Lorenzo, Lamali Abdelmoughit, Migliosi Gianmarco, Perticoni Mario, Sourou Jean Paul. Ad accompagnare i ragazzi e le ragazze sono stati gli insegnanti Genzi Apollonio e Pierpaolo Anelli”.

