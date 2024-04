Tourné 2023-2024, ad Assisi nel weekend il tour dei Baustelle e Bolero – Carmina Burana

Doppio appuntamento con gli spettacoli di Tourné 2023-2024 nel weekend, con il tour dei Baustelle, ad Assisi per la data zero il 5 aprile, e il concerto sold out “Bolero – Carmina Burana” del 7 aprile.

Pronto a partire “Intimo Sexy! Elvis a teatro 2024” il nuovo tour dei Baustelle che per la data zero scelgono la città di Assisi nell’ambito della stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, per l’occasione in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’appuntamento è al teatro Lyrick venerdì 5 aprile alle 21. L’iconica band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi si appresta ad andare in scena con 12 appuntamenti teatrali, organizzati e prodotti da Vivo Concerti, per assaporare tutte le sfumature di “Elvis”, il loro ultimo album che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza “rock”.

Dopo il successo del tour tutto sold out che li ha visti infiammare i club italiani e dopo aver girato i principali festival della penisola, i Baustelle tornano dunque on stage-più sexy e provocatori che mai con uno spettacolo “elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale”, per far risuonare lo spirito rock di “Elvis” nell’atmosfera dei teatri. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Due grandi classici della musica di tutti i tempi con 200 musicisti in scena sotto la direzione di Giacomo Loprieno: così si presenta l’Ensemble Symphony Orchestra, protagonista del palcoscenico del teatro Lyrick di Assisi il prossimo 7 aprile con il concerto sold out “Bolero – Carmina Burana”. Un evento in cartellone per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, per l’occasione in collaborazione con il Comune di Assisi.

L’Ensemble Symphony Orchestra è una delle orchestra più conosciute nel panorama artistico nazionale grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti di fama internazionale con cui ha collaborato. L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità e all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. Grazie al coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop e del gospel, Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle dei classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato. Oltre 600 concerti in 7 anni di attività in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio.

La stagione Tourné 2023/2024 si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Comune della Città di Assisi, Comune di Orvieto, Comune di Perugia e Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa.

