Open day 2023-24 al Polo-Bonghi: contatto diretto per le famiglie

Vivere una mattinata come studenti del Polo-Bonghi: insieme ai ragazzi dell’istituto, gli studenti di terza media parteciperanno a lezioni e attività di laboratorio, conosceranno i docenti e potranno vivere a pieno il clima della nostra scuola. Anche quest’anno il “Polo-Bonghi” riaprirà le sue porte per accogliere i ragazzi delle terze medie e le loro famiglie in occasione del primo Open Day 2023-24 che si terrà sabato 2 dicembre dalle ore 15 alle ore 18. Durante questo pomeriggio la scuola verrà strutturata in modo tale da stabilire un contatto diretto con le famiglie che avranno l’opportunità di prendere confidenza con l’ambiente che il ragazzo potrà frequentare. Si potranno visitare i 14 laboratori scientifici, informatici e tecnologici, l’aula polifunzionale e le aule tutte dotate di lavagna multimediale.

Oltre all’Open day 2023-24, il Polo-Bonghi appresta alla realizzazione delle tradizionali mattinate “Studente per un giorno” previste, in una prima tranche, dal 27 novembre al 1 dicembre. Nell’arco di tali mattinate (dalle ore 8:30 alle ore 12:30) i ragazzi delle terze medie potranno conoscere da vicino una scuola che con i suoi 3 indirizzi Tecnici AFM-SIA (Istituto Tecnico Economico-Informatico), CAT (stituto Tecnologico Costruzioni Ambiente e Territorio) e ITEE (Istituto Tecnologico Elettronica Elettrotecnica Automazione) e 2 Indirizzi Professionali “IPIA e IPSC” (rispettivamente Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Istituto Professionale Industria e Artigianato) vanta la più vasta offerta formativa del territorio. Per partecipare a queste giornate occorre prenotarsi dal seguente link che potrete trovare anche nel sito ufficiale della scuola.

