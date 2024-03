Nido Maria Immacolata: l’open day occasione per i genitori alle prese con la scelta dell’asilo

Una giornata al nido Maria Immacolata, nido d’infanzia di Petrignano per una scelta consapevole da parte di mamma e papà per le iscrizioni all’anno educativo 2024-2025. Possibilità per i genitori interessati di prenotarsi per l’open day tutti i mercoledì dei mesi di aprile e maggio, di poter vivere una mattinata nel servizio.

Un’iniziativa che consentirà ai genitori di poter vivere la quotidianità del servizio, conoscere il personale educativo, visionare gli spazi ed il progetto pedagogico. Inoltre è prevista la presentazione del nuovo anno educativo a cura del coordinamento pedagogico, nelle giornate del 3 aprile, 17 aprile e 8 maggio.

Il nido Maria Immacolata di Petrignano accoglie bambine e bambini da 3 a 36 mesi e concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini. Favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie e con le risorse del territorio, lo sviluppo e la socializzazione del bambino rispettandone diritti e soddisfacendone bisogni. Il nido è strutturato in sezioni eterogenee e suddiviso in centri d’interesse interni ed esterni, dove i bambini possono svolgere attività sia libere che strutturate. Ha un ampio giardino che viene utilizzato in tutte le stagioni, secondo i principi della outdoor education. Dall’anno educativo 2022-2023 la modalità pedagogica di accoglienza dei bambini nuovi iscritti prevede un piena compartecipazione da parte dei genitori durante le prime giornate. Questo permette al bambino, affiancato dal genitore in questa delicata fase, di vivere insieme la routine giornaliera, esplorare l’ambiente, approcciarsi alla conoscenza del personale educativo e dei centri di interesse. Il servizio è dotato di cucina interna.

Info e prenotazione: 075 803 9498 335 704 6658.

