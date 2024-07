Scuole, al via le iscrizioni per mensa e trasporto

Dal 15 luglio è possibile inoltrare le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per le scuole nell’anno scolastico 2024-2025 ad Assisi, le domande si possono inoltrare fino al 30 agosto. Da quest’anno – contrariamente agli altri anni precedenti – le iscrizioni potranno essere effettuate soltanto attraverso il servizio on line, senza più quindi recarsi agli uffici comunali con la documentazione cartacea.

Le modalità di iscrizione sono quindi digitali accedendo al portale web del sito istituzionale del Comune di Assisi unicamente tramite autenticazione Spid o Cie. Le modalità di iscrizione sono, preferibilmente, on line tramite computer o tablet, accedendo al portale web genitori dal sito del Comune di Assisi unicamente tramite autenticazione Spid. Una volta effettuato l’accesso al portale è necessario ciccare su “iscrizioni on line”, scegliere il servizio a cui iscrivere i figli e registrarli, uno alla volta, un servizio alla volta.

Per un supporto ai cittadini per le iscrizioni a mensa e trasporto nelle scuole è disponibile il servizio presso il DigiPass a Santa Maria degli Angeli (Palazzo Capitano del Perdono) nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; mercoledì dalle ore 1,00 alle ore 17,30, sempre previo appuntamento (tel. 075 8138448 – mail: digipass@comune.assisi.pg.it). Per ogni informazione o chiarimento è a disposizione, come sempre, l’Ufficio Scuola al numero 075 8138627 oppure si può inviare una mail all’indirizzo scuola@comune.assisi.pg.it

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata