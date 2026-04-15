The Next Colonel, al concorso di KFC Italia secondo posto per l’Alberghiero di Assisi

Secondo posto dell’Alberghiero di Assisi alla finale nazionale di “The Next Colonel”, il contest promosso da KFC Italia dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri, svoltasi lunedì 13 a Rimini. A rappresentare l’Umbria sono stati due studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi, Carlo Orsini e Filippo Pascucci, guidati dal professor Graziano Malfetta, selezionati tra i migliori talenti a livello nazionale grazie al progetto “T-Dirty Rosti”, in gara nella categoria Sviluppo nuovi burger.

Il loro concept – che come detto ha ottenuto il secondo posto – è nato da un viaggio nei ricordi d’infanzia legati alla vita di montagna, tra sapori autentici e tradizioni locali. Il risultato è un panino creativo che combina pollo fritto croccante, bacon jam artigianale, spicy mayo e rosti di patate di Colfiorito, accompagnato da patatine “cacio e pepe”, con pecorino di Norcia e cipollotto caramellato. Una proposta che unisce comfort food e innovazione, reinterpretando ingredienti semplici in chiave contemporanea. Il contest The Next Colonelnasce con l’obiettivo di valorizzare talento, creatività e competenze delle nuove generazioni della ristorazione, chiamate a immaginare il futuro del brand attraverso creazioni a base di pollo ispirate al tema del “ricordo d’infanzia”. Dopo una prima fase di selezione su scala nazionale, che ha valutato i progetti sulla base di criteri quali originalità, coerenza con il brand e fattibilità, sono stati selezionati i migliori concorrenti per ciascuna categoria, che sfidatisi nel ristorante KFC di Rimini. A giudicare Giorgio Monti – Titolare La Fenice Catering & Banqueting, Mirjam Gilodi – Innovation & Insights Manager KFC Italia, Sabrina Tondato – QA Manager KFC Italia, Rocco Minerva – Franchise Business Coach KFC Italia, Francesco Santoro – Social Media, PR e ESG Specialist KFC Italia, Marco Feruzzi – Docente di Enogastronomia e Francesco Aquila – Chef Vincitore di Masterchef 10. Per Assisi, un’importante occasione di visibilità nazionale e un riconoscimento al valore formativo dell’Istituto Alberghiero e dei suoi studenti, pronti a portare in alto il nome della città attraverso passione, competenze e creatività.

© Riproduzione riservata