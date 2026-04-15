Anno scolastico 2026/27 in Umbria: approvato il calendario, si parte il 14 settembre

“Il nuovo Anno scolastico 2026/27 in Umbria inizierà il 14 settembre 2026”: a comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli parlando dell’approvazione del calendario scolastico da parte della Giunta regionale dell’Umbria.

La delibera fissa l’avvio e la conclusione delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola. Le lezioni prenderanno il via lunedì 14 settembre 2026. Per la scuola primaria e per la secondaria di primo e secondo grado il termine è previsto l’8 giugno 2027, mentre per la scuola dell’infanzia le attività educative si concluderanno il 30 giugno 2027.

Sono inoltre definite le sospensioni delle lezioni per l’anno scolastico 2026/27 in Umbria, che comprendono le festività nazionali e religiose previste dalla normativa vigente, a partire da tutte le domeniche, oltre all’8 dicembre 2026, al periodo natalizio dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 e alla pausa pasquale dal 25 al 30 marzo 2027. Nel dettaglio, le giornate di sospensione indicate dalla Regione sono: 2 novembre 2026, che la Regione ha individuato come giornata festiva e che si inserisce in continuità con il fine settimana; lunedì 7 dicembre 2026, che consente il ponte dell’Immacolata con la festività dell’8 dicembre; dal 25 al 30 marzo 2027, con Pasqua fissata al 28 marzo e sospensione delle lezioni per l’intero periodo pasquale. Il calendario prevede complessivamente 207 giorni di attività didattica, che diventano 206 qualora la festa del patrono cada in un giorno lavorativo.

Le istituzioni scolastiche mantengono la possibilità di adattare il calendario alle esigenze del proprio piano dell’offerta formativa, nel rispetto della normativa nazionale. Spetta alle scuole comunicare le eventuali variazioni a famiglie, enti locali e Ufficio scolastico regionale. Il calendario sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria e nel Bollettino ufficiale.

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