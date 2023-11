UTH – Umbria Tourism Hub, al via il nuovo ciclo di formazione e networking

Tornano gli incontri di “UTH – Umbria Tourism Hub”, un progetto di formazione, networking e disseminazione ideato dal Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo (EMT) del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia. L’obiettivo degli incontri è creare momenti di approfondimento su tematiche turistiche mettendo attorno ad un tavolo fisico e virtuale imprenditori, istituzioni, studenti e ricercatori.

Protagonista della prima ‘lezione’ di UTH – Umbria Tourism Hub dell’anno accademico 2023—24 sarà il tema: “Il turismo dei cammini per la valorizzazioni delle destinazioni italiane”, in programma giovedì 23 novembre 2023 dalle ore 9.30 a Palazzo Bernabei, Via San Francesco, 19 di Assisi. Dopo i saluti istituzionali del professor Marcello Signorelli, Direttore del Dipartimento di Economia, e del sindaco di Assisi Stefania Proietti, il professor Fabio Forlani, presidente del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo, presenterà il rinnovato progetto UTH e modererà i lavori.

Al tavolo dei relatori si susseguiranno numerosi esperti di cammini e verranno le principali esperienze nazionali. Sara Zanni (consulente del Ministero del Turismo) introdurrà i lavori fornendo un quadro nazionale del fenomeno. Mauro Marini e Gianluigi Bettini (responsabili dei progetti di turismo lento di Sviluppumbria Spa), Fra Jorge Fernandez (responsabile accoglienza pellegrini del Sacro Convento di Assisi) e Raffaele Mannelli (già responsabile per i cammini della Regione Toscana) presenteranno l’esperienza del turismo dei cammini in Umbria e in Toscana.

Mons. Paolo Giulietti, presidente dell’Associazione Internazionale Saint Francis’ Ways, inquadrerà il ruolo del cammino in chiave sociale come strumento di dialogo fra locale e globale. Infine, gli ospiti dell’evento avranno inoltre la possibilità di ascoltare le testimonianze dei progetti nazionali di maggior successo: Sami Tawfik (Associazione Europea delle Vie Francigene) per la Via Francigena, Stefano Lorenzi (Direttore di Appennino Slow) per la Via Degli Dei.

I lavori verranno chiusi da Simone Splendiani (docente di Destination management di EMT) e co-autore del testo “Il turismo dei Cammini per la valorizzazione delle destinazioni italiane”.

(Il corso di laurea è uno degli sponsor sostenitori del gruppo editoriale Assisi News)

