Meteo Assisi 1-3 luglio 2022: clima rovente almeno fino al 5 luglio

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 1-3 luglio 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno cari lettori, si è chiuso un giugno a dir poco “rovente” sul profilo termico, tanto che, va sottolineato, nella giornata di linedì 27 si sono registrate le più alte temperature mai raggiunte nella storia sulla nostra regione. La domanda che molte persone che incontro mi pongono è la seguente: “Continuerà così anche a luglio o qualcosa cambierà?”. Certamente per tutto questo primo fine settimana di luglio e almeno fino a martedì 5 saremo “nel forno” con temperature 10 gradi più calde del normale in pieno giorno e almeno 5 gradi più calde di notte (con notti tropicali); poi, a seguire da metà settimana sembra in procinto di arrivare quella svolta termica attesa trepidamente con temperature finalmente “più umane” e più vicine alla media del periodo. Condizioni di siccità estrema su tutto il territorio regionale con carenza di pioggia da inizio anno vicina al 50%.

Ma come sempre vediamo ora insieme il Meteo Assisi 1-3 luglio 2022, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria. Ecco cosa ci aspetta per questo weekend in arrivo

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata da mattina a sera con solo qualche momentanea velatura o nube di bel tempo di passaggio. Caldo in accentuazione con picchi di 36-37 gradi sulle pianure. Vento debole e molto caldo di libeccio in prevalenza. Restate in casa nelle ore più calde 11-20!

Domani sabato e dopodomani domenica: sole assoluto protagonista della scena con temperature in ulteriore aumento (sabato arriveremo a picchi di 38 gradi sulle pianure, domenica picchi di 39 gradi) sarà un caldo insopportabile e che metterà a dura prova il fisico e la mente, dunque la mia raccomandazione è sempre la stessa: fate le vostre commissioni entro le 10 del mattino e poi a casa chiusi per proteggervi dal caldo estremo. Ventilazione bollente debole da nord-est. Minime della notte tropicali.Restate a casa dalle 10 alle 20 e uscite solo in casi eccezionali o per andare a lavoro!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana, per concludere, che vedrà il raggiungimento del picco massimo di temperatura nella giornata di lunedì nel quale si potranno localmente toccare nuovamente i 40 gradi in pianura… Molto caldo anche martedì, ma 1-2 gradi in meno, a seguire potrebbe finalmente arrivare la bella estate mediterranea!

A tutti i nostri affezionati lettori un caro saluto e a presto! La redazione di Assisi News!

Foto: Freepik

© Riproduzione riservata