Padre Enzo Fortunato riceve la Melvin Jones Fellowship

Il Lions Club di Assisi ha consegnato a Padre Enzo Fortunato la Melvin Jones Fellowship, ossia la più alta onorificenza Lionistica creata per dare il massimo riconoscimento alla dedizione di una persona al servizio umanitario e al soccorso ai più fragili.

L’onorificenza Melvin Jones Fellowship prende il nome dal fondatore del Lions Club International (1917), a testimonianza del motto che caratterizza la missione dei Lions: We Serve. La Melvin Fellowship, che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, è una onorificenza e non un premio ed è stata creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario. Non è necessario essere Lions per tale onorificenza, che viene assegnata quando si effettuano donazioni alla LCIF pari a mille dollari.Il programma Amici di Melvin Jones è stato istituito nel 1973, mentre il programma Progressive ha avuto inizio nel 1986 in risposta alla richiesta dei Lions di estendere il loro impegno nei confronti di LCIF. Le donazioni effettuate tramite il programma Amici di Melvin Jones costituiscono il 75 percento delle entrate annue della fondazione.

Padre Fortunato ha molto apprezzato il riconoscimento, proprio grazie al valore che egli stesso dà al termine “servizio”, e ha condiviso il suo pensiero sul significato profondamente cristiano e francescano di questa parola e di questo ideale. La premiazione si è svolta in occasione della 56^ Charter del Club di Assisi, durante la quale si è celebrato anche il cosiddetto “Passaggio della Campana” tra il presidente uscente Roberto Tomassini e quello entrante Ferruccio Fiordispini.

Enzo Fortunato è frate minore conventuale di Assisi, giornalista, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile «San Francesco». Ha collaborato con «L’Osservatore Romano» e scrive per «Avvenire», «Corriere della Sera», «Huffington Post» e «Quotidiano Nazionale». È volto di Rai 1 con la rubrica «Tg1 Dialogo» e voce di Rai Radio 1 con «In viaggio con Francesco». Tiene seminari e conferenze in Italia e all’estero ed è autore di diversi libri. Nella foto, Padre Enzo Fortunato mentre riceve il premio dal socio Massimo Paggi, past Governatore del Lions Club.

© Riproduzione riservata