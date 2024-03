Meteo Assisi 1-3 marzo 2024: pioggia (perlopiù scarsa) e sole

Contesto sempre mite, le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 1-3 marzo 2024, come sempre con uno sguardo attento anche all’Umbria.

Buongiorno cari lettori, come vi scrissi nel precedente editoriale settimana di pioggia col “contagocce” precipitazioni, o meglio sgocciolate piene di sabbia del deserto hanno interessato tutto il territorio che nulla hanno contribuito ad attenuare la pesante siccità finora accumulata. La nostra Umbria è stata molto penalizzata dalla posizione dei minimi di pressione che si sono formati dapprima sul centro Tirreno poi, sul basso Tirreno, le peggiori posizioni possibili. Nel corso del weekend le carte in tavola cambieranno di poco e la pioggia avrà un solo e limitato momento di gloria tra la parte finale della Domenica e la notte e primissimo mattino del lunedì.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 1-3 marzo 2024:

Oggi venerdì: giornata prevalentemente grigia con occasioni per piogge o sgocciolamenti senza accumuli significativi. Ventilazione mite sud-occidentale.

Domani sabato: giornata più asciutta con momenti soleggiati alternati a nuvolosità in un contesto sempre mite. Ventilazione moderata da meridione.

Domenica infine: sole e passaggi nuvolosi nel corso del mattino e del primo pomeriggio poi segue una brevissima fase piovosa con accumuli interessanti tra serata e notte su lunedì. Clima sempre mite più fresco dalla sera. N.B. Le piogge forti e i temporali indicati in mappa si riferiscono alla chiusura della giornata e la notte successiva! La giornata trascorrerà per i 2/3 asciutta.

Breve anticipazione sul tempo per inizio nuova settimana che vedrà una certa variabilità con sole, nuvole e pioggia ancora una volta col contagocce.

Auguriamo a tutti di trascorrere un fine settimana sereno e felice!

Foto di Blocks Fletcher | via Unsplash

