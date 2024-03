Sicurezza sul lavoro: un impegno importante per le aziende e i loro dipendenti

In seguito al grave incidente di Firenze, si è dibattuto ampiamente sulla sicurezza sul lavoro spingendo anche il Governo a intervenire sul tema. Dal primo ottobre, infatti, prenderà il via l’obbligo di patente a punti (con bonus e malus) per le imprese e per i lavoratori autonomi dei cantieri temporanei o mobili. Tra le novità, anche la somministrazione illecita di manodopera torna reato penale, nuove assunzioni di ispettori tecnici per aumentare i controlli e nuove regole su qualificazione e formazione.

E sono molte le aziende, anche con un solo lavoratore, che in questi giorni si stanno rivolgendo a professionisti nel settore della consulenza e sicurezza sul lavoro come Gina Consulting di Fabrizio Fucchi per approfondire o chiedere delucidazioni in merito. “Il tema della sicurezza sul lavoro – spiega Fabrizio Fucchi – è molto importante per garantire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa. Si deve intervenire a livello nazionale, con norme ad hoc, sulla prevenzione e sulla formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti per evitare che continuino a ripetersi incidenti sul posto di lavoro, anche se in buona parte basterebbe far rispettare a tutti, comprese le strutture di consulenza, le leggi già esistenti”.

L’azienda deve quindi provvedere alla formazione dei suoi soci e dipendenti e nominare al suo interno figure addette alla sicurezza affinché sia eliminato o ridotto al minino ogni tipo di rischio – come rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, rischio biologico, rischio chimico, rischio postura e MMC e incendio – cui possono essere sottoposti tutti i lavoratori. Oltre al fattore rischio, tra i vari adempimenti di cui un’azienda deve occuparsi c’è il posizionamento degli estintori (numero estintori variabile in base alla grandezza e alla strutturazione della struttura) e manutenzione semestrale come previsto per legge, il posizionamento di eventuali presidi antincendio in funzione dell’eventuale CPI presente o in funzione della valutazione del rischio incendio, il posizionamento cassetta primo soccorso e l’elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, ove necessario.

Presso Gina Consulting è possibile avere un check completo e gratuito per la propria azienda, sulle obbligatorietà in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene alimenti (HACCP), necessario quest’ultimo alle attività che somministrano, manipolano, producono o vendono prodotti alimentari. “Noi di Gina Consulting – dice Fabrizio Fucchi – siamo a disposizione per chiarire nel sopralluogo gratuito i costi, la durata della validità dei documenti e dei corsi, le ore di svolgimento dei corsi stessi e qualsiasi altro dubbio riteniate necessario. Il tutto nella consapevolezza di andare oltre agli obblighi puramente burocratici, cercando di creare una vera e propria cultura della sicurezza passando dal timore delle sanzioni alla vera tutela della salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Sosteniamo sempre che una multa si paga, ma la salute o peggio ancora la vita di un nostro collaboratore non ha prezzo”.

Foto di Ümit Yıldırım | via Unsplash; Gina Consulting è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News

