Meteo Assisi 10-12 aprile 2026: ultimo weekend semi-estivo prima del ritorno di freddo e pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 10-12 aprile 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì cari lettori,

dopo il freddo della settimana, la primavera o per meglio dire l’estate ha e sta facendo davvero la voce grossa! temperatura sopra media anche di 7-8 gradi di giorno e altrettanto di notte stanno caratterizzando le nostre giornate da una settimana ormai e tale resterà , lo vedremo ora con il dettaglio previsionale fino a domenica, seguirà netto peggioramento con il ritorno delle grandi piogge.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 10-12 aprile 2026:

oggi venerdì e domani sabato: sole unico, assoluto protagonista della scena con temperature estive di giorno. Picchi pensate addirittura di 24-25 gradi in pianura. Venti tiepidi di libeccio deboli.

domenica infine: soleggiato al mattino segue maggiore nuvolosità tra pomeriggio e sera (preludio al peggioramento grosso del lunedì) con isolati e sporadici fenomeni possibili neanche segnalati in mappa per la loro limitatissima e bassissima probabilità. ventilazione in rotazione da nord-est di intensità debole. Temperature in lievissima diminuzione.

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà il ritorno della pioggia e delle temperature su valori massimi diurni più normali di questo periodo che devono essere tra 17 e 18 gradi.

Auguriamo a tutti voi serene giornate e godetevi il fine settimana che sarà davvero bello meteorologicamente parlando ed estivo.

Foto di Tim Bernhard | via Unsplash

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