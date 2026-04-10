Ad Assisi domenica 12 aprile il Lions Day dei club umbri: il programma

Si terrà ad Assisi il Lions Day dei club umbri: appuntamento domenica in piazza Garibaldi, di fronte la Basilica di Santa Maria degli Angeli, per un evento che unisce solidarietà, prevenzione e cittadinanza attiva in una delle cornici più suggestive del mondo. Dalle 10 e per tutto il giorno nove gazebi in Piazza Garibaldi con la partecipazione di tutti i club del territorio, con schermi che proiettano quanto è stato fatto, ma anche per effettuare screening gratuiti, per affrontare tematiche presenti, opere umanitarie, disastri naturali, per confrontarsi sulla fame nel mondo, sui giovani, sulle gravi malattie pediatriche. In programma anche una passeggiata a Rivotorto, con visita al Santuario e al Cimitero di guerra britannico e del Commonwealth, un pranzo e le premiazioni dei giovani vincitori del “Poster della pace”. “Ogni mano tesa è un seme di speranza che gettiamo nel solco del bene comune”, le parole del dottor Giuseppe Maria Famà, coordinatore dell’evento e già Presidente del Lions Club Perugia Host. “Celebrare il Lions Day ad Assisi – aggiunge – significa onorare i valori universali di umiltà, servizio e fratellanza. Mentre i soci Lions con i Leo club mettono a disposizione le proprie professionalità e il proprio tempo, la città risponde con il suo spirito millenario di accoglienza”.

Programma del Lions Day

10,00 – 13,00 / 15,00 – 18,00

Screening gratuiti nei Gazebo del Lions International e nell’Unità Mobile Sanitaria dell’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Diabete, Eco e Elettrocardiogrammi, Doppler carotidei, Respiratori, Audiometrici, Vista. Raccolta occhiali usati.

10,00 Passeggiata Naturalistica – Culturale sulle orme di San Francesco Dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli al Santuario di Rivotorto. La passeggiata è aperta a tutti.

Punto di ritrovo P.zza antistante la Basilica di S. Maria degli Angeli. Visita guidata : Oltre alla bellezza del Santuario poco prima è possibile visitare il Cimitero di Guerra Inglese. 12, 30 Rientro al punto di partenza

12,30-13,30 Pranzo Solidale offerto e servito dai Soci del Lions Club International presso la Caritas di Santa Maria degli Angeli – Casa Papa Francesco Viale Gabriele D’Annunzio

15,00 – 17,30 Premiazioni dei giovani vincitori del “Poster della pace“ con “Intermezzi musicali “ del Coro Lions Sala Polifunzionale della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria degli Angeli (di fronte all’uscita della Domus Pacis) Via Capitolo delle Stuoie 13

18,00 – 18,30 Piazza Garibaldi presso i Gazebo Saluti e Ringraziamenti ai “Sostenitori e Amici dei Lions” da parte delle autorità lionistiche e civili presenti.

Foto di Daniela Shams | via Unsplash

© Riproduzione riservata