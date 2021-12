Meteo Assisi 10-12 dicembre 2021, rovesci di pioggia e nevicate a quote medie

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 10-12 dicembre 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti i nostri lettori, fase fredda e molto instabile in questa prima decade del mese di Dicembre, il mese che tradizionalmente è caratterizzato invece da lunghe fasi stabili e anche nebbiose con scarse precipitazioni. Fine settimana in arrivo ancora per gran parte molto perturbato con frequenti rovesci di pioggia e nevicate fino a quote medie nella giornata di Sabato (500-600m). Domenica però chiuderemo in bellezza con giornata ampiamente soleggiata e fredda. Grande e consistente recupero pluviometrico che fa ben sperare sul raggiungimento degli 800mm di pioggia annui sulla nostra Umbria! Il miracolo, è proprio il caso di dirlo, anche quest’anno sembra sia in procinto di accadere.

Ma vediamo assieme il meteo Assisi 10-12 dicembre 2021, con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata complessivamente nuvolosa al mattino con brevi spazi di sole nella prima parte della mattinata senza precipitazioni. A partire dal pomeriggio invece, in serata e durante la notte sul sabato rovesci di pioggia su tutto il territorio regionale. Temperature su valori normali per questo periodo. Qualità dell’aria splendida. Ventilazione meridionale di intensità moderata di giorno, in serata rotazione dai quadranti nord-orientali in concomitanza dell’ingresso dell’aria fredda. Nevicate in serata fin verso 800m, anche più in basso durante la notte sul sabato.

domani sabato: giornata che parte perturbata con rischio elevato di precipitazioni nevose fino a quote molte basse su centro-est Umbria, segue dal tardo pomeriggio un miglioramento. Farà molto freddo dunque copritevi bene!! Attenzione al ghiaccio sulle strade e alla neve già sopra 500m di quota. Possibili fiocchi di neve a tratti misti a Pioggia sulla parte più alta di Perugia, Assisi, Gubbio e a Gualdo Tadino. Temperature stabili e fredde.

Domenica infine: Giornata ampiamente soleggiata nella quale prenderà il via una fase finalmente più tranquilla e stabile. Farà freddo tuttavia e ci sarà da coprirsi bene!. Ventilazione nord-orientale debole.

Breve anticipazione come sempre sul tempo per l’inizio della prossima settimana che proseguirà sui binari della stabilità!! Possibile qualche locale banco di nebbia al mattino Le temperature resteranno su valori normali per il periodo, risultando fredde nelle aree nelle quali le nebbie persisteranno per più ore. A presto e un buon fine settimana da parte mia e della redazione!

