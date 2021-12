Europa Verde, sabato 11 ad Assisi assemblea su transizione ecologica in Umbria

“Si terrà ad Assisi domani, sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 11, presso la Sala della Conciliazione – Palazzo Comunale Piazza del Comune, 10, l’Assemblea Regionale di Europa Verde. Con la partecipazione di Eleonora Evi e Angelo Bonelli, co-portavoce nazionali Europa Verde. Interverranno anche la Sindaca di Assisi Stefania Proietti, la responsabile Umbria di Sinistra Italiana, Betta Piccolotti, i consiglieri regionali Umbria Thomas De Luca e Vincenzo Bianconi, Paolo Maurizio Talanti, Presidente consulta Ambiente ed Energia ANCI Umbria e Paolo Piacentini, Esperto Cammini MIC e Presidente Federtrek. “Umbria, cuore Ecologista” è il titolo della iniziativa e il tema che affronteremo sarà quello della transizione ecologica in Umbria: affinché sia veramente il cuore verde dell’Italia e non solo una idea per uno spot pubblicitario.” Lo annunciano in una nota i Commissari di Europa Verde Umbria Francesco Alemanni e Gianfranco Mascia.

Europa Verde – Verdi è un partito politico italiano fondato il 10 luglio 2021 dall’unione fra la Federazione dei Verdi ed esponenti della società civile e dell’associazionismo ambientalista. In precedenza – riporta Wikipedia – era stato fondato come lista elettorale in funzione delle elezioni europee del 2019,[12] e comprendeva, oltre alla Federazione dei Verdi, anche Possibile, Green Italia e i Verdi del Sudtirolo/Alto Adige.

