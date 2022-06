Meteo Assisi 10-12 giugno 2022: sole, con temperature decisamente più gradevoli

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti: ecco nello specifico il meteo Assisi 10-12 giugno 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori di Assisi News, dopo una prima parte del mese di giugno caldissima, ora si apre una fase sempre calda e con valori termici superiori alla norma ma che ancora per tutto il weekend ci regalerà temperature più accettabili e “umane”. Ebbene si, dopo i temporali di ieri, si avverte un clima diverso finalmente con caldo meno intenso e giornate che tornano ad essere piacevoli da trascorrere all’aria aperta.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per quanto riguarda il Meteo Assisi 10-12 giugno 2022 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Venerdì: giornata via via sempre più soleggiata e nella quale tornerà ad affermarsi nuovamente il bel tempo. Clima molto gradevole e temperature nella norma. Ventilazione nord-orientale moderata. Qualità dell’aria spettacolare. N.B. La nuvolosità indicata in mappa si riferisce alla mattinata. Dal pomeriggio poi il sole avrà sempre più spazio.

>Domani sabato: sole assoluto protagonista della scena. Temperature in ripresa con massime diurne nuovamente sopra media di circa 4 gradi. Caldo ancora accettabile per effetto della ventilazione nord-orientale.

Domenica: sole sempre protagonista con attenuazione dei venti nord-orientali e temperature che tornano a toccare punte vicine ai 30 gradi sulle pianure. Farà più caldo ma sarà caldo asciutto.

Inizio settimana prossima molto caldo ma sembra profilarsi una certa instabilità pomeridiana che dovrebbe generare la formazione di temporali di calore portatori di un certo refrigerio localmente e comunque “stemperare le temperature massime” evitando che arrivino a toccare punte di 35 gradi.

A tutti un sereno fine settimana e l’augurio di ogni bene da parte mia e della redazione di Assisi News!

