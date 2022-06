La 17enne bastiola Greta Narcisi in finale a Miss Mondo Italia

Ce l’ha fatta. Greta Narcisi, Miss Mondo Umbria 2022, è rientrata nella rosa delle 25 finaliste nazionali che il prossimo 18 giugno si contenderanno a Gallipoli la fascia di Miss Mondo Italia. Nei giorni scorsi la diciassettenne – che frequenta l’indirizzo economico sociale del liceo Sesto Properzio – si era classificata prima alle finali di Miss Mondo Umbria davanti alla 25enne Sofia Monetti, nata in Argentina ma che ora vive a Perugia con i nonni per conseguire la laurea magistrale in relazioni internazionale, mentre terza era giunta la 18enne ternana Syria Bordi, iscritta all’ultimo anno di ragioneria. In quell’occasione il quarto posto era andato alla 17enne di Assisi Lavinia Suvieri (foto sotto), che frequenta il liceo classico, che aveva ottenuto anche la fascia di Miss Agricola Web.

“Sono molto felice di aver intrapreso questa bellissima esperienza e sono felice che mi abbiamo dato la possibilità di farlo. Non mi aspettavo di rientrare tra le 25 perché il mio numero è stato chiamato tra gli ultimi e quindi avevo già perso un po’ le speranze. Poi, quando mi hanno citato mi sono sentita ‘volare’, ero veramente felice di poter rimanere ancora qui e di poter vedere come andrà a finire questa esperienza bella e formativa”, ha dichiarato a caldo Greta Narcisi. Niente da fare invece per la 25enne Sofia Monetti che aveva superato la precedente selezione rientrando tra le prime 50 d’Italia.

© Riproduzione riservata