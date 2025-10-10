Meteo Assisi 10-12 ottobre 2025: sole e clima mite, domenica qualche nuvola

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 10-12 ottobre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori, ben ritrovati, prima settimana di Ottobre molto bella con la classica “ottobrata” che ci ha regalato e lo farà lo vedremo anche nel corso di questo fine settimana temperature e un clima davvero molto molto piacevole sulla nostra bella Umbria. Chiuderemo molto probabilmente questa prima fetta di mese in deficit pluviometrico ma avendo piovuto molto più del normale sia ad Agosto che a Settembre ci sta. Probabile netto raffreddamento nel corso della prossima settimana con arrivo della pioggia ma tornerò ad aggiornarvi nel merito nel prossimo appuntamento con voi.

Vediamo intanto le previsioni per il weekend in arrivo, con il meteo Assisi 10-12 ottobre 2025:

Oggi venerdì e domani sabato: giornate di gran sole e clima assai mite di giorno. Freddo durante le ore notturne. Ventilazione debole nord-orientale asciutta. Ottobrata in piena regola!

Domenica: sole e qualche passaggio nuvoloso a tratti in un contesto sempre molto mite e gradevolke di giorno! ventilazione in rotazione da ovest di intensità debole.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un inizio ancora tiepido e soleggiato, segue da martedì in poi ingresso di venti nord-orientali e un abbassamento delle temperature. Possibilità di pioggia da metà prossima settimana ma in attesa di conferme!

A tutti un caro saluto e un grazie speciale da parte della nostra redazione!

