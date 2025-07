Meteo Assisi 11-13 luglio 2025: sole venerdì e sabato e temperature “moderate”, domenica rischio rovesci

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 11-13 luglio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti i nostri cari lettori, ultime giornate “finalmente umane” dopo 40 giorni di gran caldo, le temperature si sono portate anche lievemente sotto media regalandoci una settimana speciale termicamente e climaticamente nella quale si è potuto uscire e stare all’aria aperta! Il secondo weekend di luglio sta x arrivare e lo vedremo sarà ancora gradevole oggi e domani, gradevolissimo domenica con l’ingresso da ovest di temporali rinfrescanti.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 11-13 luglio 2025:

Oggi venerdì: giornata bellissima e ampiamente soleggiata da mattina a sera con temperature spettacolari un paio di gradi sotto la media normale di luglio. Via libera alle uscite. Ventilazione occidentale

Domani sabato: giornata sempre ampiamente soleggiata con ventilazione però moderata dai quadranti sud-occidentali che preannuncerà il peggioramento della domenica. Temperature massime intorno 31 gradi, in perfetta media normale di Luglio!

Domenica infine: tempo in peggioramento con arrivo di rovesci temporaleschi nel corso della giornata ( soprattutto pomeriggio) e abbassamento delle temperature diurne su valori intorno 28 gradi. Clima spettacolare

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà un aumento della temperatura via via da lunedì a seguire con clima che diverrà purtroppo nuovamente caldo e afoso. Speriamo in aggiornamenti positivi in merito

Auguriamo a tutti voi un sereno e piacevole weekend!

Foto di Bonnie Kittle | via Unsplash

© Riproduzione riservata