Dulcinea gelateria per la nona volta di fila nella guida delle migliori gelaterie del Gambero Rosso

Sarebbe oramai una notizia se non fosse inserita e invece per la nona volta consecutiva Dulcinea gelateria di Passaggio Bettona è nella guida del Gambero Rosso. "Sono molto felice per tutto questo, frutto di un lavoro di squadra costante continuo e senza sosta. Un riconoscimento che dedico a tutti coloro che collaborano con noi e naturalmente a tutti i nostri clienti che ci scelgono ogni giorno", le parole del titolare Luca Manini, presente nella guida fin dalla prima edizione della prestigiosa pubblicazione.

Un importante riconoscimento per l'attività (che in passato ha anche ottenuto l'ambito Forchettiere Awards) attiva dal 2011: Luca Manini – originario con la famiglia di Tordandrea di Assisi – seguendo i passi del padre Ugo Manini, intraprese la strada della produzione di gelato artigianale, ottenendo premi, attestati e riconoscimenti a livello regionale e nazionale, oggi tutti esposti nel suo locale.

Come si legge nella 'Guida delle Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso 2025', "Le materie prime selezionate e le lavorazioni a regola d'arte che si possono apprezzare grazie al laboratorio a vista, fanno di Dulcinea Gelateria di Luca Manini una piccola oasi di qualità. Figlio d'arte, dal padre Ugo ha preso la passione per il mestiere e l'amore per l'artigianalità che si esprimono in un parterre di gusti che conta circa 24 opzioni, tra cui base frutta e base creme, proposte a base di acqua o senza lattosio. Un must il cioccolato, ma vale la pena di provare anche le novità come il goloso pancake e lo sciroppo d'acero bilanciato e di bella consistenza. Per chi vuole fermarsi sul posto, il gelato si può assaggiare pure a corredo di waffle e crepes. L'offerta comprende inoltre golose e mattonelle torte grandi lievitati farciti nei periodi delle feste. Da segnalare il track Enea che porta in giro per eventi e fiere in Regione il gelato della casa". Il locale, ormai punto di riferimento per gli amanti del gelato in Umbria, anno dopo anno riconferma la profonda connessione con il territorio grazie alla qualità che contraddistingue la sua proposta.

L’attività Dulcinea gelateria è sponsor inserzionista del gruppo editoriale Assisi News fin dalla fondazione delle testate del gruppo. La redazione porge sinceri complimenti a Dulcinea gelateria per i continui successi professionali.

