Meteo Assisi 12-14 aprile 2024: clima estivo e temperature sopra alla media

Oggi le previsioni sono per il meteo weekend 12-14 aprile 2024 ad Assisi, come sempre con uno sguardo attento anche all'Umbria.

Buongiorno e buon venerdì cari lettori, con questo fine settimana si chiude una prima metà di aprile prettamente estiva sul nostro territorio, scarse precipitazioni spesso e volentieri “insabbiate” alternate a peggioramenti di tipo “missilistico” come quello intervenuto mercoledì nel quale a parte qualche goccia di pioggia marrone che ha sporcato le nostre auto e fatto ingiallire le foglie perché trattasi di pioggia sporca a nulla sono servite. Già ieri abbiamo visto il ritorno a temperature decisamente sopra media e nel corso di questo fine settimana con un salto temporale di ben 3 mesi passeremo direttamente a temperature e clima che sarebbero normali in pieno luglio (pensate un po’!!!).

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 12-14 aprile 2024:

Sia oggi venerdì, che domani sabato che dopodomani domenica: giornate spettacolari e molti gradi più calde del normale con sole assoluto e unico protagonista della scena. Ventilazione nord-orientale debole tra oggi e domani, in rotazione da s-w domenica e nei giorni a seguire. temperature in costante aumento fino a raggiungere picchi massimi estremi e record sulle pianure della nostra Umbria di 29-30 gradi domenica. (+ 13 gradi oltre il normale).

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima saldamente estivo, segue un cambiamento da metà circa della prossima settimana con ritorno della pioggia e a temperature più vicine ai valori normali di aprile.

Auguriamo come sempre a tutti voi di trascorrere serene giornate di festa assieme ai vostri affetti più cari!

A presto che vi aggiornerò sul tempo previsto fino al ponte del 25 Aprile che al 90% dato che abbiamo avuto finora in questa prima parte di mese sole assoluto protagonista e assenza quasi totale di pioggia, per compensare l’enorme deficit positivo dovrà per forza di cosa essere fresco, instabile e piovoso.

