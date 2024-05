Meteo Assisi 3-5 maggio 2024: pioggia venerdì, sole sabato e domenica

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 3-5 maggio 2024, come sempre con uno sguardo attento sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari affezionati lettori, come avviene 9 volte su 10 il tempo nei giorni “a cavallo tra due mesi” si guasta… Ciò è avvenuto anche in questi ultimi giorni, nei quali importanti e utili apporti pluviometrici hanno limato il pesante deficit di pioggia accumulato nei primi mesi di questo 2024.Certamente per tanti di noi che hanno avuto il primo maggio come giorno di festa non è stato una bella cosa..

Bisogna pensare tuttavia anche alla natura che è il nostro habitat, dobbiamo volergli bene e queste piogge malgrado tutto erano tanto necessarie. Una bella notizia per il meteo Assisi 3-5 maggio 2024, oggi venerdì a prevalere saranno ancora piogge e temporali sulla nostra Umbria, sabato e domenica invece il sole tornerà a splendere soltanto a tratti appannato da qualche velatura o nube di poco conto di passaggio. Godetevi perciò questo weekend “di ripresa meteo” e usate il sabato e la domenica per rigenerarvi all’aria aperta!! A presto con le previsioni per il calendimaggio tanto atteso da tanti assisani e non solo!!! ”

Foto di Brian Garcia | via Unsplash

© Riproduzione riservata