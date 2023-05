Meteo Assisi 12-14 maggio 2023: svolta netta verso la pioggia

Le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News: precipitazioni abbondanti in tutta l'Umbria

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 12-14 maggio 2023.

Buongiorno ai nostri cari lettori,

svolta netta verso la pioggia preziosissima come non mai sul nostro territorio, è questa la linea di tendenza per tutto il weekend del quale sono in procinto di parlarvi e deciso ridimensionamento della situazione di grave siccità accumulatasi finora. Le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni infatti si potrebbe dire hanno fatto da “apripista” a tutta una serie di cicloni che a più riprese, almeno da qui almeno alla metà della prossima settimana e probabilmente anche oltre, faranno cadere abbondanti precipitazioni sulla nostra Umbria.

Vediamo il dettaglio previsionale insieme, per il Meteo Assisi 12-14 maggio 2023 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: ai “soliti” momenti soleggiati del mattino, che se non vi fossero il temporale non riuscirebbe a formarsi bene, seguiranno i rovesci e i temporali del pomeriggio e della serata. Clima umido. Temperature nella norma.

Domani sabato: probabilmente la giornata peggiore con pochissimi spazi soleggiati segnatamente al mattino e a seguire piogge diffuse a tutto il territorio. Temperature sostanzialmente stazionarie.

Domenica: al mattino spazi soleggiati anche ampi, seguono nuovi rovesci e temporali nel pomeriggio-sera.

Concludo con la solita anticipazione delle previsioni del tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione della forte instabilità con ancora occasioni per abbondanti precipitazioni.

ATTENZIONE..ALTA PROBABILITA’ DA QUI A MARTEDI’ DI ESONDAZIONI O ALLUVIONI LAMPO LOCALMENTE NELLA NOSTRA REGIONE (troppa pioggia tutta insieme purtroppo non è gestibile da fiumi e torrenti che vanno in “tilt” e tracimano per liberarsi della massa d’acqua eccessiva accumulatasi in un lasso di tempo brevissimo)

Auguro a tutti un sereno weekend come sempre anche se il tempo questa occasione non sarà dalla nostra parte e ci dispiace non potervi dare belle notizie!

A prestissimo, la redazione di Assisinews!

