Soggiorni estivi 2023 per anziani, iscrizioni il 15 e 16 maggio

Come ogni anno, tornano i soggiorni estivi 2023 per le persone anziane residenti nel Comune di Assisi. Le iscrizioni si possono effettuare nei giorni di lunedì 15 e martedì 16 maggio, dalle 9 alle 13, presso i locali del Centro diurno “Il Colibrì”, in viale Patrono d’Italia, 66, a Santa Maria degli Angeli, fino ad esaurimento posti.

Il soggiorno, dall’11 al 25 giugno per un totale di 14 notti, si terrà in un hotel di Cattolica, al costo di 860 euro a persona in camera doppia o tripla, oltre alla tassa di soggiorno da versare in loco. Va versato un acconto di 200 euro entro il 31 maggio e poi il saldo entro il 9 giugno. La quota comprende il servizio in spiaggia, un ombrellone con due lettini ogni due persone, il trattamento di persone completa con colazione a buffet, dolce e salata, menu a scelta di carne o pesce e bevande ai pasti. Il Comune offre il servizio di trasporto gratuito andata e ritorno e la presenza di due accompagnatori di Asad per l’intero periodo.

I posti disponibili per i soggiorni estivi 2023 sono 50; per informazioni è possibile rivolgersi al numero 329 2203806 (Fulvio Mecci). Qualora le richieste risultassero superiori al numero dei posti sarà redatta una graduatoria di riserva sulla base della data di presentazione delle domande. L’amministrazione comunale di Assisi sostiene l’iniziativa con un budget per le spese di trasporto (gratuito andata e ritorno) e del servizio di animazione e assistenza con due accompagnatori/animatori qualificati della cooperativa Asad che saranno presenti per l’intero soggiorno che avrà luogo a Cattolica, dall’11 al 25 giugno.

