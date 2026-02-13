Meteo Assisi 13-15 febbraio 2026: temperature miti e clima umido

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 13-15 febbraio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buon venerdì a tutti, ennesima settimana grigia e piovosa sul nostro territorio che sta battendo giorno dopo giorno record di piovosità incredibili. Siamo in un surplus precipitativo notevole e resterà questo trend almeno per un’altra settimana per poi virare tutto verso il freddo e la neve in revisione dalla fine della prossima settimana circa. Temperature miti e clima molto umido la stanno davvero facendo da padrone e cosi resterà il contesto anche nel corso del fine settimana in procinto di arrivare.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 13-15 febbraio 2026:

Oggi venerdì: la giornata migliore tra le 3 con nuvolosità in transito ma anche bei spazi soleggiati in un contesto simil-primaverile termicamente parlando. Ventoso per venti meridionali. Qualità dell’aria spettacolare. Peggiora dalla notte sul sabato con piogge nuovamente su tutto il territorio regionale.

Domani sabato: giornata complessivamente grigia e piovosa con pochi o nulli davvero gli spazi soleggiati. Clima sempre mite atlantico. Ventilazione in rotazione da nord-est nel corso della giornata

Domenica infine: giornata nuvolosa al mattino con le ultime residue precipitazioni possibili un pò ovunque, segue temporaneo miglioramento con schiarite tra pomeriggio e serata. Venti sempre nord-orientali

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà il ritorno della pioggia nuovamente già lunedì e a seguire anche nelle successive giornate intervallata solo da brevi e sparute schiarite. Sempre mite (per ora)

A presto per vedere insieme le novità per l’ultima decade del mese che si profila scoppiettante! Restate sintonizzati, a presto

