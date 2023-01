Meteo Assisi 13-15 gennaio 2023: vento e nuvole, possibili precipitazioni

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Ovviamente le previsioni di oggi riguardano il meteo Assisi 13-15 gennaio 2023.

Buongiorno e ben trovati cari lettori, il nuovo anno è partito (se escludiamo la pioggia della notte e prima mattinata di lunedì 9), avaro di precipitazioni in un contesto termico diffusamente mite e più simil-primaverile che invernale. I modelli matematici tuttavia sembrano “fiutare” un cambiamento sostanziale del collocamento dei centri di alta e bassa pressione in Europa e ciò dovrebbe favorire in previsione un rientro a canoni stagionali più consoni al periodo che stiamo vivendo. La grande assente finora, la neve sui nostri appennini potrebbe tornare alla ribalta proprio nel corso della prossima settimana fino a quote di media collina.

La natura ringrazia. Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il Meteo Assisi 13-15 gennaio 2023, con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata piuttosto nuvolosa al mattino fino al primo pomeriggio, in un contesto termico simil-primaverile. Tra metà pomeriggio e la sera temporanea riapertura del cielo. Minime della notte sotto la doppia cifra ma pur sempre molti gradi più calde del normale ci ricorderanno che siamo, per ora, in un finto inverno. Ventilazione scarsa di direzione prevalentemente meridionale.

Domani sabato: giornata meno nuvolosa rispetto al venerdì e alla domenica!! Ampi spazi soleggiati con velature appanna-sole in transito. Ingresso temporaneo di aria più fresca da nord-est. Clima sempre che nulla ha di invernale. Ventilazione debole nord-orientale

Domenica infine: tornano i venti meridionali e risalgono ulteriormente le temperature sia massime che minime. Possibili locali precipitazioni nel corso del pomeriggio. Dalla serata e notte su lunedì netto peggioramento con arrivo di piogge ovunque nella regione. Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un intensificazione dell’afflusso di aria artica in quota che dovrebbe finalmente riuscire a portare della preziosa neve fin sui 600 m sui nostri Appennini. Farà più freddo dunque ci sarà da coprirsi meglio. Auguriamo a tutti voi come sempre di trascorrere giornate in serenità assieme ai vostri cari. A presto!

Foto di Gary Meulemans | via Unsplash

