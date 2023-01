Stefano Bonaccini ad Assisi, Perugia e Terni: tappa umbra per il candidato alle primarie del Pd (foto)

Il governatore emiliano trascorrerà tutta la giornata in Umbria: "Dobbiamo tornare a essere un Pd popolare in grado di dare risposte concrete"

Il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini è per tutta la giornata di oggi in Umbria per una serie di appuntamenti ed incontri legati alla campagna congressuale, in vista delle Primarie del 26 febbraio. La mattina, a Passignano sul Trasimeno, Bonaccini è stato salutato da alcuni sindaci del territorio per poi arrivare ad Assisi alle ore 10,30. Seguirà alle 13,30 un pranzo a Terni, a cui parteciperà una nutrita delegazione di lavoratori, precari e cassintegrati. Nel pomeriggio due iniziative pubbliche: la prima alle 16.00, sempre a Terni, a Palazzo Spada. La seconda alle ore 18,30 al circolo dipendenti della Perugina.

Anche nella sua tappa assisana Stefano Bonaccini ha illustrato il recente accordo sulle primarie sul voto online che – ha detto – “riguarda particolari: ma vogliamo favorire il più possibile una presenza fisica, segno di un partito che sta tra la gente: un Pd popolare e non populista, in grado di dare risposte concrete e che sappia parlare a chi è laureato e a chi non ha studiato”. Di fronte alla Basilica di San Francesco, il governatore emiliano ha ricordato i punti del suo programma: “Dobbiamo parlare di sanità, lavoro, scuola, ambiente, diritti civili e sociali: idee per tornare a essere protagonisti, senza metterci sei mesi per volta, tempi incompatibili con la vita normale”. Un Pd “legato al territorio” dove chi corre alle elezioni “deve metterci la faccia, recuperando consenso e rappresentanza: non dobbiamo avere l’ossessione di governare, ma di governare con elezioni vinte”. Stefano Bonaccini nei giorni scorsi aveva anche annunciato, in caso di vittoria, di voler lavorare per cambiare la legge elettorale e di voler chiedere un incontro alla premier Meloni, che “non è una nemica ma un’avversaria politica”: “Le dirò che tutte le nostre critiche saranno accompagnate da proposte alternative, perché è troppo facile dire solo di ’no’”.

