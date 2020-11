Meteo Assisi 13-15 novembre 2020: foschia e nebbie mattutine, pessima la qualità dell’aria

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 13-15 novembre 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un cordiale saluto a tutti i nostri cari lettori, continua la penuria di precipitazioni che da inizio mese sta interessando tutto il nostro territorio, il passaggio a tratti di nuvolosità poco significativa, alternata alla presenza di nebbie sulle pianure in modo particolare durante le ore della notte e della prima mattina e per finire la scarsissima per non dire assente ventilazione. Tutto ciò genera una qualità dell’aria pessima su tutte le aree pianeggianti. Il contesto termico permane decisamente mite per il periodo con temperature di diversi gradi oltre la norma.

Ma vediamo assieme le previsioni del Meteo Assisi 13-15 novembre 2020, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: probabilmente la giornata “più soleggiata della serie” nebbie e locali riduzioni di visibilità permettendo, va detto infatti che l’umidità sulle nostre pianure resterà alta e sarà molto alto il rischio di foschie dense o banchi di nebbia che in qualche caso potranno persistere fin verso le ore centrali del giorno. Qualità dell’aria che respiriamo pessima complice il mix di alta pressione al suolo e ventilazione pressochè assente.



Domani sabato: spazi di sole a tratti ma anche tanta nuvolosità un po’ nel corso dell’intera giornata. Le eventuali precipitazioni sporadiche e molto isolate saranno del tutto insignificanti come accumulo al suolo. Persiste la quasi totale assenza di ventilazione e la qualità pessima dell’aria che respiriamo.

Domenica: giornata molto simile al sabato con molta nuvolosità di passaggio e qualche spazio di sole a momenti in un contesto sempre assai mite per il periodo. Clima sempre umido e mite per il periodo. Evitate di uscire se potete anche per via della scarsissima qualità dell’aria.

Nel corso della prossima settimana qualche timido cambiamento rispetto l’attuale situazione meteo proverà ad affacciarsi all’orizzonte ma al massimo, complice il persistere di un vortice polare troppo veloce potremo avere al massimo qualche precipitazione isolata ma davvero poco o nulla di più. Credo purtroppo in una prosecuzione di questa fase di persistenza di pessima qualità dell’aria (l’aria non riesce a salire perché “schiacciata e intrappolata” al suolo dall’alta pressione che fungerà da “pistone” costringendoci a respirare tutti gli scarichi di auto, caminetti, caldaie e industrie). Un consiglio in questa fase: evitate di uscire che non sarà salutare né per voi né per i vostri bambini.

A tutti come sempre l’augurio di trascorrere momenti di serenità assieme ai vostri cari. Buon fine settimana a voi da parte mia e di tutta la redazione di AssisiNews!