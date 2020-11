Padre Marco Moroni inizia il mandato da Custode del Sacro Convento (foto+video)

Giovedì 12 novembre alle 18, nel Chiostro di Sisto IV della Basilica di San Francesco, padre Marco Moroni ha iniziato ufficialmente il mandato di Custode del Sacro Convento di Assisi. Il giuramento con l’intera comunità francescana conventuale è avvenuto in forma privata e semplice e ha segnato l’inizio del suo servizio come Custode alla Chiesa e alla fraternità. (Continua dopo il video)

“Io, fra Marco Moroni – la professione di fede riportata dal sito sanfrancesco.org – credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede. (…) Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo”.

“Nell’assumere l’ufficio di Custode generale – ha detto tra l’altro padre Marco Moroni – prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio. Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. (…) Prometto, infine, che, in tutto il tempo del mio ufficio e per quanto mi sarà possibile – ha concluso padre Marco Moroni – procurerò che l’osservanza della Regola e delle Costituzioni sia coltivata e promossa in Custodia e a tal fine da parte mia non risparmierò cura, fatica e zelo. Prometto inoltre sottomissione, riverenza e obbedienza al Ministro generale e confermo a lui la mia fedeltà. Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani”.

FOTO © Mauro Berti-Rivista San Francesco