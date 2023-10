Meteo Assisi 13-15 ottobre 2023: venerdì e sabato ancora estivi, domenica pomeriggio ecco l’autunno

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi nel weekend 13-15 ottobre 2023.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori, terza settimana di fila estiva sul nostro territorio con temperature molto più calde del normale e tante zanzare ed insetti a spasso per le nostre case! Non potrebbe essere altrimenti. Lo voglio ricordare sempre: “Quando il tempo fa il matto, così danno di matto gli insetti e le persone”. Noi siamo parte della natura, che è il punto di riferimento, la stella polare, il nostro habitat e quando non funziona questa, non funziona niente.

Dopo questa doverosa digressione torniamo a parlare del Meteo Assisi 13-15 ottobre 2023, con uno sguardo attento all’Umbria. Fine settimana per l’80% straordinario fino a domenica metà pomeriggio sulle 15:30-16 poi la stagione sembra (ancora difficile da inquadrare bene la tempistica esatta) voltare pagina e tornare su canoni più normali. Vediamo le previsioni nel dettaglio:

Oggi venerdì e domani sabato: giornate di piena estate con il sole ancora una volta unico e assoluto protagonista.

Domenica infine: mattina bella e in prevalenza soleggiata con venti di libeccio (S-W) moderati. A seguire dal pomeriggio tenderà a cambiare il tempo e via via arriveranno in concomitanza dell’ingresso dell’aria fresca in quota di provenienza nord-atlantica rovesci e temporali dal Tirreno verso tutta la nostra Umbria. Temperature in calo da domenica pomeriggio a seguire.

N.B. Possibili lievi variazioni data l’incertezza modellistica e la notevole distanza previsionale! Ma in linea di massima dovrebbe essere questo il quadro d’insieme. Breve anticipazione come sempre sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del tempo autunnale con piogge molto probabili e temperature su valori finalmente normali per il periodo.

