Al Piccolo Teatro degli Instabili ripartono i laboratori di teatro e di scrittura 2023-24

A distanza di un mese dal grande successo di “Ogni angolo ogni pietra – Città di Poeti”, al Piccolo Teatro degli Instabili fervono i preparativi per la Stagione Teatrale 2023/2024 e per l’inizio dei nuovi laboratori di teatro e di scrittura 2023-24 a partire dal 16 ottobre. L’esperienza ultradecennale dei Laboratori del Piccolo Teatro degli Instabili offre da anni, una vastissima varietà di proposte e occasioni di approfondimento aperte a tutti e tenuti da grandi professionisti e Artisti della scena teatrale e drammaturgica. “Dilettando insegna” è il motto che campeggia sull’arcoscenico del Piccolo Teatro degli Instabili. Due parole che sono l’ispirazione per continuare a creare ogni anno dei gruppi di lavoro che condividono l’esperienza del Teatro attraverso le emozioni e la sperimentazione.

“I nostri laboratori di teatro e di scrittura 2023-24 rappresentano una grande opportunità di crescita personale in un contesto sociale che ci priva sempre più di relazioni reali con ‘l’altro’. Un arricchimento culturale e umano che attraverso l’esperienza diretta, la messa in gioco, lo studio e il “divertimento” può dare spazio a infinite possibilità creative – afferma la direttrice artistica Fulvia Angeletti – per questo siamo mossi più che mai dalla convinzione di quanto sia importante prendersi un tempo di dialogo e confronto in un’atmosfera speciale, con la guida e la professionalità di grandi docenti: Francesco Bolo Rossini, Samuele Chiovoloni, Massimiliano Burini, Caroline Baglioni, Michelangelo Bellani, Giulia Zeetti”.

Si comincia il 16 ottobre con il Laboratorio dedicato ai Ragazzi dai 13 ai 17 anni dal titolo “Crisalidi”, tenuto da Massimiliano Burini (attore, autore e regista) che si svolgerà tutti i lunedì dalle 16:30 alle 18:30. La crisalide è il simbolo della trasformazione profonda, del passaggio a nuove fasi dell’esistenza. La fase di Crisalide può durare pochi giorni, alcune settimane o addirittura anni. Attraverso lo studio di alcuni testi contemporanei di giovani autori inglesi e italiani dedicati all’universo adolescenziale, andremo ad approfondire il meraviglioso meccanismo della recitazione, strumento grazie al quale è possibile la scoperta di sé stessi.

Il 16 e 17 ottobre avrà inizio anche il nuovo Laboratorio dedicato agli Adulti dai 18 anni in su che segna il grande ritorno di Francesco Bolo Rossini (attore e regista) e Samuele Chiovoloni (autore e regista) con il Laboratorio teatrale trimestrale sull’opera di Joseph Roth dal titolo “Fuga senza fine” – la letteratura in scena -, un romanzo in cui nei segni, nei simboli, nei nomi e negli indizi sparsi qua e là, c’è la storia di tutti coloro che sono fuori posto. Il lavoro si propone di utilizzare le tecniche della costruzione del personaggio teatrale e insieme di astrarne la coscienza attraverso ciò che la pagina letteraria conferisce al racconto; così si comporrà il percorso dei partecipanti, da ottobre a dicembre 2023 per tre ore a settimana il lunedì/martedì dalle 20:30 alle 23:30.

I laboratori di teatro e di scrittura 2023-24 del Piccolo Teatro degli Instabili sono rivolti come sempre anche ai Bambini dai 6 ai 12 anni, con il progetto annuale “Piccoli Attori crescono”, che sarà condotto anche quest’anno dall’attrice Giulia Zeetti (ART N/VEAU e Museo del Giocattolo) in collaborazione con Claudia Rossetti e che comincerà mercoledì 18 ottobre e si svolgerà tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 19:00. Un percorso di scoperta e conoscenza del proprio corpo, del ritmo, dello spazio, della voce e del lavoro in gruppo, fatto di giochi teatrali e improvvisazioni per sviluppare la fantasia di bambini in un luogo magico e protetto.

Infine – last but not least – il Piccolo Teatro degli Instabili ha il piacere di presentare un bellissimo progetto dedicato a chi vorrà cimentarsi con la scrittura scenica. A partire dal 25 ottobre alle 20:30 (incontro introduttivo aperto a tutti) prenderà avvio “Scrivere i Giganti”, un nuovo Laboratorio a cura di Caroline Baglioni/Michelangelo Bellani in cui, attraverso un percorso di analisi e rilettura de “I Giganti della montagna” di Luigi Pirandello, i partecipanti verranno coinvolti in un percorso di scrittura scenica, una libera rielaborazione personale legata ai personaggi dei giganti mai scritti nell’opera incompiuta del drammaturgo siciliano. I partecipanti saranno invitati a un’esperienza che a partire dall’analisi testuale e dalla scrittura scenica coinvolgerà anche il corpo e l’azione performativa. Gli incontri sono aperti a tutti, senza limiti di età. Non è richiesta un’esperienza pregressa nel campo della scrittura né della conoscenza dell’opera Pirandelliana. Gli incontri si svolgeranno due volte al mese – di mercoledì sera e di sabato pomeriggio – fino a fine gennaio 2024. L’anno nuovo porterà ulteriori novità con Laboratori e Workshop che avranno inizio durante l’inverno e la primavera, per offrire sempre di più al nostro territorio, momenti ed esperienze di grande valore umano e artistico. Per info, costi e iscrizioni ai laboratori di teatro e di scrittura 2023-24: 333 7853003 – info@teatroinstabili.com

Foto di Mason Kimbarovsky | via Unsplash

