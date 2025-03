Meteo Assisi 14-16 marzo 2025: torna l’inverno con temporali e calo delle temperature

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 14-16 marzo 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì cari lettori, l’inverno finora molto latitante ha lasciato il posto in questa prima parte dell’anno a tanta pioggia che in diverse aree della nostra Umbria si sta rilevando molto abbondante e sopra la media. Lo Stratwarming avvenuto proprio in questi giorni per la prima volta in questo inverno (forte aumento termico in stratosfera) è riuscito a “spaccare” il vortice polare riuscendo a rallentare finalmente questa grande “trottola fredda” che da Novembre gira a mille.

Il freddo che è riuscito a scendere di latitudine in prima fase (da lunedì ad oggi) è andato ad interessare più direttamente l’oceano Atlantico il quale per risposta sta inviando grande quantità di umidità e pioggia eccezionale sul nostro territorio. Così sarà anche oggi, da domani fino a tutta la prima metà della nuova settimana quel freddo verrà come risucchiato, traslerà verso di noi, portando ad un notevole abbassamento della temperatura su valori addirittura sotto media di qualche grado riportando la neve sul nostro Appennino. Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 14-16 marzo 2025:

Oggi venerdì: Giornata campale con tanta pioggia e occasionali rovesci temporaleschi con grandinate. Clima ancora primaverile

Domani sabato e dopodomani domenica: entra l’aria fredda, il tempo si fa variabile-instabile… rischio molto alto di grandinate e temporali alterrnati a fasi soleggiate. Temperature in diminuzione sensibile

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima freddo con residua instabilità lunedì che potrebbe portare a rovesci nevosi fino in collina a fine evento. migliore e soleggiato martedì e mercoledì con temperature ancora sotto media

A presto e grazie per seguici sempre

