Meteo Assisi 14-16 ottobre 2022: weekend di sole, bel tempo e caldo fuori stagione

Solo qualche locale nebbia sulle pianure ci farà ricordare di essere in autunno: le previsioni Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 14-16 ottobre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Ben trovati cari lettori, settimana con precipitazioni decisamente sotto le attese e fortemente ridimensionate dai modelli strada facendo, alla fine il bilancio è davvero misero. Temperature decisamente miti per il periodo e alternanza tra nuvolosità e momenti di sole hanno contraddistinti questa prima parte di settimana. Attenzione però che “dallo scettro” ora i modelli stanno iniziando a fiutare una lunga fase di bel tempo e molto più calda del normale per l’intero weekend e per almeno tutta l’intera prossima settimana. Solo qualche locale nebbia sulle pianure ci farà ricordare di essere in autunno, dato che laddove queste non saranno presenti davvero sembrerà di essere a fine Agosto! Una cosa vi ricorderò però sempre: l’uomo fallisce quasi sempre, la natura mai! a fine anno dobbiamo arrivare a circa 800mm di pioggia accumulata al suolo, ergo tra ultima parte del mese e dicembre cadrà inevitabilmente pioggia in quantità industriale a questo punto per forza di cose, dato che siamo ancora assai lontani dall’obiettivo.

Intanto come sempre soffermiamoci al tempo previsto per il fine settimana in arrivo, con il Meteo Assisi 14-16 ottobre 2022 e uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata nettamente soleggiata con solo passaggio di nubi alte e sottili che a tratti veleranno solamente il cielo “appannando il sole”. Clima tipico di fine Agosto-inizio Settembre. Temperature 6 gradi oltre la norma nei valori massimi. 3-4 gradi in quelli minimi della notte. Ventilazione scarsa da nord in prevalenza.

Sabato: giornata con il sole assoluto protagonista della scena! Nulla cambia, clima molto più caldo della norma con massime tranquillamente sui 25 gradi sulle pianure. Locali banchi di nebbia durante le ore più fredde del giorno che in rare località di pianura potrebbero persistere anche per buona parte della mattinata. Ventilazione scarsa di libeccio (S-W).

Domenica: sempre più caldo con picchi di temperature massime di giorno sui 26 gradi addirittura (+8-9 gradi oltre il normale). Velature “appanna-sole” possibili a tratti ma davvero il nulla. Ventilazione blanda di libeccio. Soliti locali banchi di nebbia sulle pianure durante le ore più fredde e della prima mattinata.

Breve anticipazione per concludere riguardo il tempo previsto per la prima parte della prossima settimana che vedrà la prosecuzione del bel tempo e del caldo fuori stagione. Solo le nebbie che localmente persisteranno per buona parte della mattinata ci ricorderanno che siamo in autunno, per il resto del territorio saremo in piena estate!

A voi tutti come sempre l'augurio di un sereno weekend dalla redazione di Assisi News!

Foto: Freepik

