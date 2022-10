Lavori sulla Centrale Umbra e proteste, FdI Assisi: “Forse siamo su Scherzi a parte!”

I lavori sulla Centrale Umbra chiudono tre svincoli nella zona dell’assisano, a detta del sindaco Stefania Proietti senza preavviso e senza alcuna comunicazione al Comune – Anas si è limitata a una stringata comunicazione due giorni prima della partenza della nuova tranche di lavori, anticipando che i disagi andranno avanti fino al 20 novembre. Per questo la prima cittadina ha preso carta e penna chiedendo di ridurre gli interventi sulla carreggiata relativi alle rampe di ingresso e di uscita degli svincoli di Assisi/Viole al km 14+950, di Rivotorto al km 13 e di Capitan Loreto. “Comprendiamo la necessità di questi lavori di ripavimentazione – scrive il sindaco nella missiva inviata anche via pec – ma riteniamo assurdo chiudere tre svincoli contemporaneamente e soprattutto senza preavviso e senza essere informati sul cronoprogramma dei lavori”. Una missiva che si attira però le ironie di Fratelli d’Italia.

“La nostra sindaca e presidente della Provincia di Perugia, onnipresente ad eventi e manifestazioni, ‘regina’ dei contatti istituzionali – si legge in una nota della minoranza – si è detta ignara della chiusura contemporanea di tre svincoli della SS75 per l’annunciato rifacimento della pavimentazione stradale. Da mesi ci sono lavori sulla Centrale Umbra e anche un cieco sarebbe stato in grado di ipotizzare che a breve sarebbe stato interessato anche il tratto assisano del tracciato. Eppure la super-sindaca è caduta dal pero, totalmente ignara do quanto da tempo programmato, salvo poi lanciare strali e inviare missive al vetriolo ad Anas e alle altre istituzioni, ora che emergono evidenti i disservizi. Uno stupore degno di Scherzi a parte – conclude Fratelli d’Italia Assisi – che potrebbe celare un finto stupore o una calcolata strategia: in ogni caso a farne le spese per diverse settimane sarà il nostro territorio!”.

© Riproduzione riservata