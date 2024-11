Meteo Assisi 15-17 novembre 2024: sole, nuvole e freddo, dalla settimana prossima torna la pioggia

Le previsioni meteo del weekend in Umbria di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 15-17 novembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buonasera cari lettori,

settimana di freddo e con prime spolverate di neve sulle catene montuose più alte della nostra Umbria, aria pulita per effetto dell’ingresso di ventilazione nord-orientale che ha accentuato e sta amplificando la sensazione di freddo percepito. Nel fine settimana ci sarà un cambio “temporaneo” di circolazione che farà affluire venti meridionali e nuvolosità segnatamente domenica.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 15-17 novembre 2024:

Oggi venerdì e domani sabato: giornate belle e soleggiate, freddo al mattino presto poi più tiepido di giorno. Assenza di nebbie. Venti tra deboli e moderati nord-orientali. Qualità dell’aria spettacolare!

Domenica infine: Sole e graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata dapprima con l’arrivo di velature poi di nuvolosità più intensa senza precipitazioni. Ventilazione in rotazione da sud e clima freddo umido al mattino poi via via più mite con l’ingresso di questi venti. Sole e nuvole indicate nella mappa rappresentano una media del tempo che avremo nell’arco della giornata.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un ritorno della pioggia e del freddo questa volta di estrazione artica che potrebbe portare nevicate fino a bassa quota ma necessitano aggiornamenti. Tornerò ad aggiornarvi nel merito

Auguriamo a tutti voi come sempre un sereno e piacevole weekend: a presto!

Foto redazione Assisi News

