Addio ad Angelo Lunghi: Assisi perde lo storico fotografo di tanti eventi

Ultranovantenne, ha documentato per anni eventi e volti della storia cittadina

Un altro lutto colpisce la città di Assisi: dopo Giovanni Zavarella, il 15 novembre 2024 è venuto a mancare anche Angelo Lunghi; aveva 96 anni ed è stato per anni lo storico fotografo di tanti eventi istituzionali anche grazie al suo lavoro di fotografo del Sacro Convento.

Radioamatore e appassionato di cinema, Angelo Lunghi era entrato nel mondo della fotografia quasi per caso. Finita la guerra, appena adolescente, aveva sentito il bisogno e la necessità di lavorare e lui, appassionato di elettronica e di tutto quello che al tempo era innovazione, aveva ottenuto il patentino di operatore cinematografico. Aveva svolto questa professione per alcuni anni presso il Cinema Metastasio di Assisi, poi attratto dalla fotografia, aveva inizato a lavorare come apprendista nello studio fotografico di suo zio Americo.

“Subito comprende che questa sarà la sua professione che lo porterà a diventare uno dei maggiori e qualificati testimoni della società assisana, testimone e interprete della realtà che osserva”, si leggeva nella brochure della presentazione della mostra “Il leone d’inverno”, ispirata alle sue fotografie. È stato per anni il fotografo istituzionale del Sacro Convento e ha collaborato all’archivio dell’Accademia Properziana del Subasio e ha fotografato tanti eventi e personaggi che hanno scritto la storia di Assisi. Qui sotto una delle sue storiche foto.

