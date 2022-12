Meteo Assisi 16-18 dicembre 2022: pioggia abbondante, poi domenica migliora

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 16-18 dicembre 2022, con la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News.

Buongiorno a tutti i nostri lettori, continua senza sosta il grande recupero pluviometrico verso l’obiettivo di fine anno degli 800mm sulle nostre pianure! Settimana nella quale le uniche vere protagoniste della scena sono state la grande umidità e la pioggia. Siamo passati dal non vedere una goccia d’acqua cadere dal cielo per 6 mesi a vederla incessantemente da molti giorni, ma, era inevitabile, per recuperare 6 mesi di siccità la natura doveva fare gli straordinari con la pioggia e così è accaduto! Temperature minime della notte spesso più alte della norma con nessuna gelata per novembre sulle nostre pianure ma massime diurne leggermente più basse del normale per effetto della grande presenza di nuvolosità che ha impedito al sole di scaldare l’aria. Qualità dell’aria straordinaria. Ci stiamo avvicinando a grandi falcate al Natale, vediamo insieme le previsioni del tempo per il meteo Assisi 16-18 dicembre 2022 con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria:

Oggi venerdì: tanta nuvolosità e pioggia su tutto il nostro territorio con frequenti rovesci. accumuli pluviometrici localmente abbondanti. Ventilazione meridionale moderata e temperature in aumento su valori 5-6 gradi più caldi del normale. Qualità dell’aria eccezionale!

Domani sabato: un certo miglioramento del tempo inizia a farsi strada in un contesto sempre di diffusa nuvolosità presente. Possibilità delle ultime precipitazioni di distribuzione irregolare sulla nostra Umbria. Dalla seconda parte della giornata iniziano ad affluire i venti da nord-est tra deboli e moderati segno che il tempo evolve verso il miglioramento. Temperature sostanzialmente stazionarie e sopra i valori normali del periodo.

Domenica: la giornata più bella della serie con il sole che si riaffaccia sulla scena. Ventilazione sempre nord-orientale moderata che asciugherà per bene l’aria molto ricca di umidità presente per via delle tante precipitazioni delle scorse giornate e che finalmente consentirà alle tante massaie e massai che attendono da molti giorni di poter fare la lavatrice di riuscirci e poter stendere e far asciugare bene i propri panni! Temperature in diminuzione soprattutto nei valori minimi della notte vicine agli 0 gradi sulle pianure.

Concludo con la breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione della fase di stabilità atmosferica tuttavia, causa cessazione dei venti e la maggiore pressione dell’aria al suolo si allargherà la presenza di foschie locali o nebbie sulle pianure e la qualità dell’aria sarà in netto peggioramento.

A tutti l’augurio di trascorrere giornate piacevoli e serene assieme ai vostri cari!

