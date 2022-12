Polizia di Stato al Serafico di Assisi: gli agenti Babbi Natale per un giorno (foto)

Mattinata di regali per gli ospiti della struttura, a loro volta agenti per un giorno

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a [email protected] Oggi dedichiamo uno spazio alla visita natalizia della Polizia di Stato al Serafico di Assisi).

Non sono controlli anti furti, rapite, arresti e denunce. Per un giorno gli agenti della polizia di Stato commissariato di Assisi diretto dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca sono diventati dei veri e propri Babbo Natale per i ragazzi del Serafico di Assisi. Dopo lo scambio di doni, tra i sorrisi dei ragazzi e lo sguardo emozionato dei poliziotti, non è mancata una visita alla volante e il racconto di alcune avventure quotidiane degli operatori del Commissariato sempre pronti a garantire il rispetto delle regole e a combattere le ingiustizie. Al termine dell’incontro, però, i ragazzi hanno sorpreso i poliziotti con un dono inatteso: un albero di Natale in ceramica realizzato nel laboratorio didattico dell’Istituto Serafico che ha così suggellato una giornata indimenticabile per tutti.

“I poliziotti, accolti dalla presidente Francesca Di Maolo e dal direttore sanitario Sandro Elisei, hanno portato in dono non solo zaini, libri, colori e quaderni per tutti i ragazzi ma gli hanno anche dato la possibilità di salire su una vera volante”, si legge nella pagina Facebook dell’Istituto, da cui sono anche tratte le foto della gallery. “Una gioia incontenibile all’arrivo dell’auto di ordinanza nel piazzale: sono saliti a bordo e si sono sentiti davvero poliziotti per un giorno. Il nostro grazie infinito agli agenti della Polizia di Stato e alla dirigente Di Luca – conclude la breve nota del Serafico – che hanno regalato ai ragazzi un’esperienza speciale che rimarrà nel cuore di ognuno di loro“.

“L’essenza del nostro Esserci Sempre – afferma il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai – si esprime proprio in questi gesti di vicinanza a quanti sono più fragili e indifesi. L’Istituto Serafico di Assisi, al quale è particolarmente legata la Polizia di Stato, è un modello di eccellenza italiana e internazionale nella riabilitazione che ci troverà sempre validi alleati di quanti si prendono cura dei bambini e dei ragazzi che, con la loro disabilità, ci insegnano, tra l’altro, a non arrenderci mai. In questa toccante ricorrenza, qual è il Natale, sentiamo davvero di voler essere accanto ai bambini della provincia di Perugia, i nostri piccoli eroi, che ogni giorno combattono sfide quotidiane insieme ai loro genitori”.

