Meteo Assisi 16-18 gennaio 2026: nuvole e sprazzi di sole, niente pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 16-18 gennaio 2026, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione anche per l’Umbria.

Buongiorno a tutti, ritorna con questo appuntamento l’edizione classica della rubrica meteo per la nostra comunità ed è un piacere come sempre potervi fornire indicazioni sul tempo che avremo nel fine settimana in arrivo. Giornate “né carne né pesce” con passaggi nuvolosi improduttivi alternati a brevi momenti soleggiati in un contesto autunnale. Ventilazione debole nord-orientale. Bassa qualità dell’aria.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme, per il meteo Assisi 16-18 gennaio 2026:

Sia oggi venerdì che domani sabato che dopodomani domenica: giornate in prevalenza nuvolose ma non mancheranno temporanei spazi soleggiati. Assenza di piogge. Qualità dell’aria bassa data la presenza di un campo di alta Pressione su di noi.

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione dei cieli grigi, avremo però un certo calo delle temperature e qualche possibile breve nevicata sul nostro Appennino che si affaccia verso oriente per l’ingresso di una certa ventilazione orientale che andrà a catturare sull’est Europa una parte di aria continentale.

Restate comunque sintonizzati perchè per fine mese ci sarà molto probabilmente il più forte episodio invernale di gelo e neve di tutto questo inverno. Tornerò ad aggiornarvi su questo nel prossimo appuntamento con voi, intanto vi auguriamo un sereno e piacevole fine settimana: a presto!

