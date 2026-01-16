Irregolare in Italia causa un incidente: doppia denuncia e al via le pratiche per l’espulsione

Privo di permesso di soggiorno ed irregolare sul territorio nazionale, avrebbe anche causato un incidente con feriti nell’assisano: e per questo, dopo essere stato fermato dai carabinieri della stazione di Cannara e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Spoleto per aver violato l’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione, oltre a vedersi avviate le pratiche per l’espulsione, è stato anche denunciato per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi, norma statuita dal Codice della Strada, e le lesioni personali cagionate alla controparte.

È il risultato di un’indagine congiunta che, oltre ai carabinieri cannaresi, ha visto protagoniste le polizie locali di Assisi e Cannara: il 35enne di origine albanese, fermato nel corso di un ordinario controllo, era alla guida di un’auto di grossa cilindrata con targa albanese, con la carrozzeria danneggiata. Dagli accertamenti è emersa come l’uomo fosse irregolare – privo di permesso di soggiorno e che aveva fatto ingresso in Italia nel mese di agosto 2025, presso la frontiera aerea di Bari, e trattenendovisi oltre le tempistiche consentite dal visto d’ingresso. Per lui è scattata la denuncia e l’espulsione e – dopo un tempestivo scambio informativo con la municipale di Assisi, è emerso che lo stesso, il giorno prima, si era reso responsabile di un sinistro stradale con feriti avvenuto sulla strada provinciale 410, all’altezza dell’incrocio con via dell’Ose, dandosi poi alla fuga. Per questo è scattata la nuova denuncia: “L’attività dei Carabinieri – si legge in una nota – ha così permesso di individuare rapidamente il responsabile del sinistro, trasformando un controllo ordinario in un’efficace azione di tutela della collettività, a riprova del fatto che il lavoro corale e l’unità d’intenti tra le singole forze di polizia/istituzioni sia un valore aggiunto a tutela dei cittadini”

