Meteo Assisi 17-19 gennaio 2020: venerdì velato e sabato piovoso, domenica migliora

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 17-19 gennaio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo secondo weekend di gennaio dedicato, a Santa Maria degli Angeli, al Piatto di Sant’Antonio.

Buon venerdì a tutti, ben ritrovati, l’appuntamento di quest’oggi come di consueto sarà volto a fornirvi la mia idea di tempo per questo weekend, ma anche data la concomitante quanto sentita manifestazione domenicale angelana del Piatto di Sant’Antonio, l’occasione è a me gradita per darvi una previsione anche e soprattutto per questa giornata così speciale per Santa Maria degli Angeli e il comprensorio tutto.

Ebbene stiamo per entrare nel vivo di quel cambiamento di cui vi parlavo nel precedente appuntamento, una modificazione strutturale dell’attuale situazione di “staticità atmosferica” che ci veicolerà in modo più deciso verso l’inverno, quell’inverno finora subentrato solo per brevissimi tratti e nel quale la neve sulle nostre vette appenniniche non aveva fatto capolino se non in un solo caso.

Nel corso di questo fine settimana tuttavia le precipitazioni sulla nostra Umbria non saranno così intense e diffuse come i modelli matematici lasciavano intravedere e certamente il testimone principale lo avranno la forte ventilazione fredda di grecale (che dalla giornata di sabato ci farà compagnia almeno fino a martedì) e le temperature che subiranno un forte calo.

Vediamo perciò le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 17-19 gennaio 2020, con uno sguardo ssull’Umbria:

Oggi venerdì: “Giornata di attesa”, il sole diciamolo subito non mancherà all’appello nell’arco della giornata, ma spesso e volentieri risulterà “appannato” da velature al mattino, da maggiore nuvolosità invece nel corso del pomeriggio. Temperature sostanzialmente stabili rispetto alle precedenti giornate. Ventilazione scarsa o del tutto assente fino a sera, a seguire incremento dell’intensità tra sera e notte successiva dai quadranti meridionali.

Sabato: già nel corso della notte precedente e durante la giornata delle precipitazioni localmente anche forti e qualche rovescio temporalesco bagneranno la nostra Umbria; qualche momento di sole non mancherà nella giornata, ma solo per brevissimi tratti. Ingresso della ventilazione fredda da nord-est nel corso della giornata per l’approssimarsi di un nocciolo freddo da nord con isoterme alla quota di 1500 m tra -4 e -6 gradi. Temperature in forte diminuzione e arrivo della neve oltre 800 m di quota.

Domenica: giornata del “Piatto di Sant’Antonio” nella quale si alterneranno brevi momenti di sole a passaggi nuvolosi talvolta anche intensi in un contesto freddo e molto ventilato per venti moderati a tratti persino forti da nord-est di cui vi parlavo sopra. Da segnalare come vi ho indicato in mappa il rischio di qualche residua nevicata soltanto sul nostro Appennino oltre 600 m in modo particolare su tutte le aree che si affacciano verso l’adriatico. Asciutto invece su tutte le aree centrali e occidentali della regione incluso l’assisano. Sicuramente ottima occasione per recarsi alle celebrazioni e alla festa coprendosi però bene.

Vi aggiornerò ulteriormente nel prossimo spazio sull’evoluzione di questa fase meteorologica

Buon Piatto di Sant’Antonio a tutti, da parte di tutta la redazione di AssisiNews!