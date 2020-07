Meteo Assisi 17-19 luglio 2020: venerdì temporali, poi sole pieno

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 17-19 luglio 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e ben ritrovati, con questo weekend siamo giunti nel bel mezzo dell’estate italiana, una estate certamente, almeno fino ad oggi, molto diversa dalle altre che abbiamo vissuto negli ultimi anni, una estate “più dolce” senza l’invadenza dell’anticiclone africano che finora si è fatto vedere poco o niente come d’altronde avveniva regolarmente nelle belle estati di un tempo che fu. L’anticiclone delle Azzorre “il nostrano” quest’anno è tornato a farla da padrone, a tratti però rimanendo “un po’ defilato”, come avvenuto negli ultimi giorni ed anche oggi venerdì ad esempio e ciò lascerà la strada spianata ad un veloce passaggio di piogge e temporali qua e la a macchia di leopardo quest’oggi sulla nostra regione.

Tengo a sottolineare la notevole carenza di precipitazioni ancora presente oggi sulla nostra Umbria. Ecco alcune località (a sinistra trovate il valore attuale, a destra quello normale medio):

Perugia: 312mm/451mm

Assisi: 229mm/466mm

Foligno: 288mm/448mm

Terni: 227mm/428mm

Come potete notare a parte il comprensorio di Perugia dove le precipitazioni grazie a qualche temporale più incisivo sono finora risultate più elevate ma pur sempre sotto il normale, sulle altre aree il deficit appare ancora molto evidente dati alla mano. Vedremo poi cosa accadrà nel corso delle prossime giornate. Intanto godiamoci l’ennesimo weekend strepitoso (giornata di oggi a parte).

Ecco le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 17-19 luglio 2020, con uno sguardo attento all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata che si aprirà e chiuderà con il sole ma nella quale si concretizzerà (grosso modo nel centro della giornata) quel rapido peggioramento di cui vi parlavo sopra, dunque avremo sicuramente qualche momento di sole ma poi anche piogge e temporali veloci e solo e soltanto a macchia di leopardo (non sarà un peggioramento generalizzato a tutta la regione va detto ma soltanto locale, alcune zone verranno interessate molto altre poco o niente). Clima fresco e gradevole ventilazione prevalentemente occidentale nel corso della prima parte della giornata, per poi divenire nord-orientale in concomitanza del passaggio del peggioramento e al termine dello stesso. Serata fresca e molto piacevole. (N.B. La mappa previsionale si riferisce alla situazione di metà giornata).

Domani sabato: il sole torna protagonista assoluto della scena, qualche nuvola di bel tempo a tratti e tanto, tanto vento fresco e gradevole nord-orientale. Giornata ideale per gite fuori porta anche al mare e uscite per praticare trekking. Temperature massime che potranno toccare punte di 27-28 gradi ma sarà caldo asciutto.

Domenica infine, giornata sempre ampiamente soleggiata con poche o del tutto assenti davvero le nubi di bel tempo presenti. Si attenuano i venti nord-orientali rispetto al sabato perciò le temperature tenderanno a guadagnare qualche grado in più fino a portarsi su valori prossimi a 30 gradi. Caldo ancora in questa fase ampiamente sopportabile e asciutto. Farà un po’ più caldo in questa giornata in sostanza ma sarà sempre piacevole stare all’aria aperta perciò organizzate delle belle uscite fuori porta! A tutti voi vogliano come sempre ci piace fare augurare un sereno fine settimana!