Beatificazione di Carlo Acutis, riunione in Prefettura per la sicurezza

Beatificazione di Carlo Acutis, riunione in Prefettura in vista della grande festa il 10 ottobre. Saranno individuate le misure necessario per il sereno svolgimento dell’evento. Di seguito la nota della Prefettura di Perugia.

Presieduta dal Prefetto, Claudio Sgaraglia, si è tenuta stamane, presso la Prefettura di Perugia, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Con la partecipazione del Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e del Vescovo della Città, Mons. Domenico Sorrentino, è stata svolta una prima valutazione delle misure di sicurezza da approntare in occasione della cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis, in programma ad Assisi il prossimo 10 ottobre, che richiamerà numerosi fedeli.

In proposito, è stata evidenziata l’esigenza di individuare tutte le misure necessarie ad assicurare l’ordinato e sereno svolgimento dell’evento religioso in relazione al programma da definire, nel rispetto delle disposizioni normative attualmente vigenti, per il contenimento dell’emergenza sanitaria da covid-19, poste a tutela della salute pubblica. A tal fine, verranno svolti mirati approfondimenti in apposito Tavolo tecnico, che si riunirà prossimamente.

Come noto, si sono aperte il 7 luglio le iscrizioni per partecipare alla cerimonia di Beatificazione del venerabile Carlo Acutis che si svolgerà sabato 10 ottobre nella Basilica papale di San Francesco alle ore 16 e sarà presieduta dal cardinale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle cause dei santi. Oltre ai posti all’interno della Basilica sono previsti maxi-schermo all’esterno e, comunque, anche per poter accedere alle aree esterne, sarà necessario il pass. Per poter partecipare alla cerimonia è obbligatorio registrarsi sul sito. www.assisisantuariodellaspogliazione.com alla sezione ‘Carlo Acutis’.