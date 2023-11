Meteo Assisi 17-19 novembre 2023: sarà un weekend pieno di sole, proprio come a… settembre

Il freddo? Fin qui nemmeno l’ombra, e faticherà - dopo il 25 novembre - non poco per arrivare: le previsioni di Luca Tiberti per Assisi News

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica meteo curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 17-19 novembre 2023.

Ben ritrovati cari lettori,

altra ennesima settimana “settembrina termicamente” in pieno novembre sul nostro territorio (siamo due mesi in ritardo con la stagione), che ha caratterizzato l’intero mese fin qui, di freddo neanche l’ombra, nemmeno col binocolo. Qualcosa di nuovo si intravede all’orizzonte dopo il 25 novembre (sembra probabile l’arrivo del primo freddo della stagione) ma con un’alta pressione africana troppo ingombrante dovrà “sudare le 7 camicie” per riuscire a portare un pò di normalità climatica.

Questo il quadro da qui a fine mese, ma ora, come sempre vediamo ciò che ci attenderà nel corso del fine settimana con il meteo Assisi 17-19 novembre 2023 e uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

Sia oggi venerdì, che domani sabato e dopodomani domenica; cieli sereni e sole pieno con ingresso tra venerdì pomeriggio e tutto sabato di una certa ventilazione fredda da nord-est (le briciole di un affondo freddo che interesserà l’est Europa fino ai Balcani), farà temporaneamente un pò più freddo e ci sarà da coprirsi meglio ma sarà “toccata e fuga” già nel corso della giornata di domenica con la rotazione dei venti via via dai quadranti meridionali cambierà tutto.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana, che vedrà il ritorno della pioggia sul nostro territorio ma molto irregolare il centro regione vedrà tanto vento ma poca pioggia, pioggia più consistente su Orvieto, Gubbio, Gualdo Tadino, Citta di Castello, Terni e Nocera Umbra. Clima nuovamente da fine settembre!

A tutti voi come sempre auguriamo tanta serenità e un fine settimana speciale! A presto, dalla redazione meteo di Assisi News!

Foto: redazione Assisi News

© Riproduzione riservata