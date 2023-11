Ladri scatenati ad Assisi e dintorni, la Lega: “La giunta faccia di più”

Territori dell’assisano presi di mira dai ladri, l’Amministrazione comunale agisca per quanto di sua competenza per contribuire al lavoro delle Forze dell’Ordine. Importante da questo punto di vista anche la collaborazione dei cittadini”: a dirlo sono i consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli. “Per rendere la città più sicura è necessario mettere in sinergia una serie di fattori – spiegano i leghisti – Al lavoro indispensabile di Carabinieri e Polizia, che quotidianamente si adoperano per garantire la tutela della legalità, può integrarsi la fattiva collaborazione degli abitanti delle zone più a rischio, i quali possono fornire un supporto concreto all’attività di prevenzione delle forze dell’ordine, segnalando, ad esempio, individui e auto sospette. Sarebbe opportuno a tal proposito ripristinare i gruppi Whatsapp di controllo del territorio che il Comune di Assisi aveva predisposto con la collaborazione di cittadini e associazioni, ma che ad oggi risultano inattivi. Altro elemento importante è l’azione dell’Amministrazione comunale nel garantire il decoro delle zone a rischio, una illuminazione degna di tale nome e sistemi di videosorveglianza funzionali. In questa ottica andrebbe riorganizzato l’impiego della Polizia Locale che svolge già sul territorio un lavoro quotidiano e importante di gestione del traffico e della viabilità, ma che in un momento come questo andrebbe maggiormente impiegata nel pattugliamento cittadino allo scopo di prevenire episodi di microcriminalità e garantire un maggiore controllo. Alla luce degli ultimi episodi registrati è indispensabile – concludono Mignani e Pastorelli – che l’amministrazione Proietti si adoperi nel più breve tempo possibile per trovare una soluzione a questa problematica, avviando tavoli con il Prefetto e sviluppando una maggiore collaborazione con gli abitanti”.

